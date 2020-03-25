Так законсервировали BMW 740i 1997 года выпуска. Зачем — неизвестно.

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Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года. Возможно, сейчас не лучшее время думать об инвестировании в автомобили, но некоторые предложения на рынке достойны внимания даже в неспокойное время.

Одним из них является BMW 7-й серии в кузове E38, который находился внутри пузыря с 1997 года. Теперь он выставлен на продажу на немецком eBay. Объявление о продаже было опубликовано 21 марта, и через несколько часов пришла первая ставка — 1010 евро (около 85 тысяч рублей). Сейчас цена поднялась уже до 48 350 евро (примерно 4 млн рублей) и, судя по тому, что до окончания торгов еще далеко, продолжит расти.

Первым владельцем седана была женщина 1927 года рождения. Затем автомобиль оказался в Польше, где его поместили в пластиковый пузырь «с принудительной циркуляцией воздуха», где машина и хранилась до недавнего времени. Есть шанс, что она все еще пахнет новым автомобилем.

BMW из пузыря оснащен атмосферным бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра и мощностью 286 л.с. (420 Нм), а также 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. На фотографиях видно, насколько хорошо сохранился автомобиль и снаружи, и внутри.

Торги на eBay завершатся 31 марта, а продавец обещает доставку этого BMW 740i в пределах границ Евросоюза.

BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается Так законсервировали BMW 740i 1997 года выпуска. Зачем — неизвестно. BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается

Также можно купить лимузин Баскова за 45 000 у.е.

Фото: eBay