Басков продает лимузин за 45 000 у.е. Интересно, кто возьмет

Cadillac звезды российской эстрады уйдет с аукциона.

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Торги Аукционного дома «Литфонд», в ходе которых будет продан лимузин Cadillac Seville Limousine, принадлежащий певцу и шоумену Николаю Баскову, пройдут 15 февраля. Звезда славится страстью к роскоши, над чем, кстати, подшучивает и сам в некоторых фильмах. Соответственно, продаваемый лимузин отличается роскошным салоном и строгой, но нарядной внешностью.

Продаваемый Cadillac был выпущен в 2002 году, а его начальная стоимость на аукционе составит 45 000 у.е. (если у.е. ближе к стоимости доллара, то это около 2,8 млн рублей, а если к евро, то почти 3,1 млн рублей). Продавцом же автомобиля выступает не сам Басков, а его генеральный продюсер Борис Шпигель.

Кроме лимузина звезды шоу-бизнеса на аукционе будут представлены такие интересные автомобили, как Cadillac Eldorado 1955 года, Bentley S1 1958 года, Borgward Isabella Coupe 1959 года, Citroen DS 19 1967 года и Ferrari 308 GTS 1983 года.

Что еще интереснее, на аукцион выставлен уникальный ЗИЛ-111В 1960 года, которых было выпущено всего 12 штук. Этот — доставил 14 апреля 1961 года первого космонавта мира Юрия Гагарина в Кремль.

В марте 2020 года на аукционе Amelia Island RM будет продан внедорожник Феррари 1968 года.

Фото: «Литфонд»