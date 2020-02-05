Проектировал Ranger Карло Феррари, который не имел никакого отношения ни к Ferrari, ни к Энцо Феррари. Но имя сделало свое дело.

Материалы по теме BMW застреленного Тупака никак не продадут — все дело в дырках

Итальянский внедорожник Ferves Ranger дебютировал на автошоу в Турине в 1966 году. Он представлял собой сборную солянку из компонентов других автомобилей. Например, установленный сзади 18-сильный двигатель взят у Fiat 500, а независимая подвеска — у Fiat 600D.

Привод у внедорожника был задним, но выпускались и полноприводные версии. Открытый корпус изготовлен из стали и алюминия, а ветровое стекло может складываться, откидываясь вперед. Складывается и спинка заднего сиденья, образуя багажник, которого у автомобиля в четырехместном варианте просто нет.

От осадков водителя и пассажиров защищает мягкий верх, который при желании можно снять, а его дугообразную опору сложить за спинку заднего дивана. Запасное же колесо просто крепится над двигателем.

Благодаря своей конструкции и некоторым инженерным решениям автомобиль выглядит забавно, но его сразу хочется опробовать в деле. Всего было выпущено 600 экземпляров Ferves Ranger.

Название «Ferves» появилось в результате сокращения Ferrari Veicoli Speciale (Специальные автомобили Феррари). Как уже говорилось, Карло Феррари, создавший машину, не имел отношения к спорткарам Ferrari.

Показанный на фотографиях заднеприводный Ferves Ranger был выпущен в 1968 году и в марте будет выставлен на торги аукционного дома Amelia Island RM. Сколько денег потребуется, чтобы купить эту милашку? Больше, чем можно себе представить. Например, прошлым летом на аукционе RM Sotheby's была продана идентичная версия Ferves Ranger за 196 000 долларов (более 12 млн рублей), хотя предполагалось, что за автомобиль не дадут больше 40 000 долларов (около 2,5 млн рублей).

Крошечный внедорожник от Феррари — всего 12 млн руб. Проектировал Ranger Карло Феррари, который не имел никакого отношения ни к Ferrari, ни к Энцо Феррари. Но имя сделало свое дело. Крошечный внедорожник от Феррари — всего 12 млн руб.

В США открылась выставка уникальных автомобилей, принадлежащих фронтмену группы Metallica Джеймсу Хетфилду.

Фото: Amelia Island RM