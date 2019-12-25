В музее Петерсена в Лос-Анджелесе откроется уникальная выставка автомобилей легенды рока.

Материалы по теме 10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона

В феврале в Автомобильном музее Петерсена, расположенного в Лос-Анджелесе (США), откроется экспозиция Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection, посвященная звезде рока, основателю и солисту группы Metallica. Музыкант любит классические хот-роды и собрал уникальную коллекцию. Выставляться также будут гитары Хетфилда, редкие фотографии и памятные вещи. Все это покажут впервые.

Из выставляемых автомобилей десять были сделаны на заказ и никогда прежде не выставлялись. На стенде каждого автомобиля можно увидеть изображения, показывающие его конструкцию. Кроме того, будут транслироваться видеоролики, в которых музыкант рассуждает о машинах.

В числе экспонатов есть и Jaguar Black Pearl 1948 года, Packard Aquarius 1934 года, Buick Skylark Skyscraper 1953 года, Lincoln Zephyr VooDoo Priest 1937 года, Auburn Slow Burn и Ford Iron Fist — оба 1936 года, Ford Coupe Crimson Ghost 1937 года и Ford Roadster Black Jack 1932 года. Все автомобили находятся в идеальном состоянии и отличаются уникальным оформлением салонов.

На торжественном открытии выставки 30 января 2020 года Хетфилд примет участие в аукционе, в ходе которого будут проданы две особые гитары — Snow ESP Snakebyte и Black Satin ESP Vulture.

Выставка Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection будет работать с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2020 года. Стоимость билетов составит от 35 до 99 долларов (примерно от 2,1 тыс. до 6,1 тыс. рублей).

Впервые! Показ уникальной автоколлекции Джеймса Хетфилда из Metallica В музее Петерсена в Лос-Анджелесе откроется уникальная выставка автомобилей легенды рока. Впервые! Показ уникальной автоколлекции Джеймса Хетфилда из Metallica

Любовью к хот-родам славится и кинозвезда Брюс Уиллис.

Фото: Автомобильный музей Петерсена, AP/TASS