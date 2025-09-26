Почему убрали оленя с капота — как модернизировали первую Волгу

Опубликованы редкие фото и интересные фвкты биографии Волги ГАЗ-21

По пути в историю

Окончательно Волга вытеснила с конвейера Победу в мае 1958 года. В этот год собрали около 26,5 тысяч ГАЗ-М21.

Модернизация

С начала 60‑х годов на часть экспортных машин с улучшенной отделкой ставили двигатель со степенью сжатия 7,65 и мощностью 80 л. с. Но этот агрегат признали неудачным и вскоре заменили его 75‑сильным со степенью сжатия 7,15. Затем такой мотор стали ставить на все Волги. Максимальная скорость выросла со 120 км/ч до 130 км/ч.

На небольшую часть машин для экспорта ставили и 85‑сильные моторы. В СССР такие Волги не продавали, но об этом никто не жалел, ведь 85‑сильный двигатель, в отличие от 75‑сильного, рассчитанного на бензин А‑72, требовал топлива с более высоким октановым числом.

В 1962‑м машину вновь модернизировали. Изменили, в частности, решетку радиатора, передние и задние фонари, бамперы. Волга стала выглядеть современнее и стремительнее.

Одна из экспортных версий Волги ГАЗ‑21М.

Правда, с капота исчез роскошный олень, что очень расстроило многих поклонников 21‑й. Хотя блестящие фигурки животных нередко воровали, уродуя при этом капоты, официально оленя отменили, потому что он травмировал пешеходов при наезде.

Вместо рычажных амортизаторов на автомобили так называемой третьей серии наконец стали ставить телескопические.

Комфортные мягкие диваны раскладывались в большую кровать.

Модификации

Появились и новые модификации.

ГАЗ‑22П – экспортный универсал с правым рулем. В Великобритании продали лишь полтора десятка таких машин.

Универсал ГАЗ‑22 и санитарный автомобиль на его основе ГАЗ‑22Б запустили в серию, а фургон ГАЗ‑22А на конвейер не пошел. Спрос на обычные Волги во многом превышал предложение, а производство в масштабах страны было невелико: пик пришелся на 1968–1969 годы, когда ежегодно собирали около 60 тысяч машин.

Запасное колесо в просторном универсале расположено под полом.

Около ста экспортных автомобилей сделали с правым рулем и рычагом переключения передач на полу, применив крышку коробки от ГАЗ‑69. Экспорт Волги был не очень большой, но в первой половине 60‑х – стабильный.

В соцстранах машины были таким же дефицитом, как и у нас. Но Волги продавали и в Финляндии, Швеции, Бельгии. Там фирма Sobimpex по заказу дилера Scaldia-Volga собрала 167 автомобилей с дизелями Peugeot рабочим объемом 1,6 л и мощностью 43 л. с., а также 65‑сильным дизелем Indenor объемом 2,3 л.

Экспорт стал стремительно падать в 1966 году. Это объясняли тем, что советская пресса уже писала о новой Волге ГАЗ‑24, до массового производства которой оставалось три года. Но дело было скорее в том, что 21‑я стремительно отставала от одноклассников.

Опытный НАМИ‑0122, 1965 год.

Поэтому уже с начала 60‑х годов западные дилеры пытались освежить дизайн Волги. Попытки относительно серьезно изменить машину предпринимали и на Горьковском заводе, и в НАМИ.

Проект рестайлинга Волги дизайнера Льва Еремеева, 1960 год.

Вариант Льва Еремеева в стиле Чайки ГАЗ‑13, предложенный еще в 1960 году, признали слишком сложным и дорогим. А в 1965 году, когда в Москве сделали НАМИ‑0122, в Горьком уже действительно работали над следующей Волгой.

ОДНОКЛАССНИКИ – 1966

Во второй половине 60‑х годов Волга, мало изменившаяся за 10 лет, уже откровенно отставала от зарубежных аналогов.

ГАЗ‑21У. Кузова – седан, универсал, колесная база – 2700 мм. Двигатель – четырехцилиндровый, объемом 2,45 л, 75 л. с. Коробка передач – механическая трехступенчатая. Dodge Dart. Кузов – двух- и четырехдверный седан, колесная база – 2743 мм. Двигатели – шесть и восемь цилиндров, объемом 2,9–4,7 л, 115–235 л. с. Коробки передач – механические трех-, четырехступенчатая, автоматическая трехступенчатая.

Volvo 140. Кузова – двух- и четырехдверный седан, универсал, колесная база – 2600 мм. Двигатели – четырехцилиндровые, объемом 1,82 л, 75–115 л. с. Коробки передач – механическая четырех- и пятиступенчатая, автоматическая трехступенчатая. Mercedes-Benz W108. Кузова – четырехдверный и двухдверный седан, кабриолет, колесная база – 2750 мм. Двигатели – шестицилиндровые, объемом 2,5–3 л, 130–170 л. с. Коробки передач – механическая четырехступенчатая, автоматическая четырехступенчатая.

Opel Rekord. Кузова – четырехдверный седан, купе, универсал, фургон, колесная база – 2668 мм. Двигатели – четырехцилиндровые, объемом 1,5–2,2 л, 58–95 л. с. Коробки передач механические, трех- и четырехступенчатая.

О том, чем закончилась история Волги ГАЗ-21, мы еще расскажем.