Почему убрали оленя с капота — как модернизировали первую Волгу
По пути в историю
Окончательно Волга вытеснила с конвейера Победу в мае 1958 года. В этот год собрали около 26,5 тысяч ГАЗ-М21.
Модернизация
С начала 60‑х годов на часть экспортных машин с улучшенной отделкой ставили двигатель со степенью сжатия 7,65 и мощностью 80 л. с. Но этот агрегат признали неудачным и вскоре заменили его 75‑сильным со степенью сжатия 7,15. Затем такой мотор стали ставить на все Волги. Максимальная скорость выросла со 120 км/ч до 130 км/ч.
На небольшую часть машин для экспорта ставили и 85‑сильные моторы. В СССР такие Волги не продавали, но об этом никто не жалел, ведь 85‑сильный двигатель, в отличие от 75‑сильного, рассчитанного на бензин А‑72, требовал топлива с более высоким октановым числом.
В 1962‑м машину вновь модернизировали. Изменили, в частности, решетку радиатора, передние и задние фонари, бамперы. Волга стала выглядеть современнее и стремительнее.
Правда, с капота исчез роскошный олень, что очень расстроило многих поклонников 21‑й. Хотя блестящие фигурки животных нередко воровали, уродуя при этом капоты, официально оленя отменили, потому что он травмировал пешеходов при наезде.
Вместо рычажных амортизаторов на автомобили так называемой третьей серии наконец стали ставить телескопические.
Модификации
Появились и новые модификации.
Универсал ГАЗ‑22 и санитарный автомобиль на его основе ГАЗ‑22Б запустили в серию, а фургон ГАЗ‑22А на конвейер не пошел. Спрос на обычные Волги во многом превышал предложение, а производство в масштабах страны было невелико: пик пришелся на 1968–1969 годы, когда ежегодно собирали около 60 тысяч машин.
Около ста экспортных автомобилей сделали с правым рулем и рычагом переключения передач на полу, применив крышку коробки от ГАЗ‑69. Экспорт Волги был не очень большой, но в первой половине 60‑х – стабильный.
В соцстранах машины были таким же дефицитом, как и у нас. Но Волги продавали и в Финляндии, Швеции, Бельгии. Там фирма Sobimpex по заказу дилера Scaldia-Volga собрала 167 автомобилей с дизелями Peugeot рабочим объемом 1,6 л и мощностью 43 л. с., а также 65‑сильным дизелем Indenor объемом 2,3 л.
Экспорт стал стремительно падать в 1966 году. Это объясняли тем, что советская пресса уже писала о новой Волге ГАЗ‑24, до массового производства которой оставалось три года. Но дело было скорее в том, что 21‑я стремительно отставала от одноклассников.
Поэтому уже с начала 60‑х годов западные дилеры пытались освежить дизайн Волги. Попытки относительно серьезно изменить машину предпринимали и на Горьковском заводе, и в НАМИ.
Вариант Льва Еремеева в стиле Чайки ГАЗ‑13, предложенный еще в 1960 году, признали слишком сложным и дорогим. А в 1965 году, когда в Москве сделали НАМИ‑0122, в Горьком уже действительно работали над следующей Волгой.
ОДНОКЛАССНИКИ – 1966
Во второй половине 60‑х годов Волга, мало изменившаяся за 10 лет, уже откровенно отставала от зарубежных аналогов.
О том, чем закончилась история Волги ГАЗ-21, мы еще расскажем. Заходите почаще!
