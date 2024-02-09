Конкурс красоты: Волга ГАЗ-М21 и ее заграничные ровесники

Эксперт «За рулем» изучил конструкцию культовой Волги 1956 года

Дебют Волги ГАЗ-М21 – совершенно новой машины – стал в 1956 году очень важным событием советской жизни.

Автомобиль, естественно, планировали поставлять и на экспорт. Но за границей у советской новинки было немало конкурентов аналогичного по размерам и базовому двигателю класса.

Практически одновременно с ГАЗ-М21 дебютировали несколько новинок – прямых аналогов, спроектированных в разных инженерных манерах и даже на разных континентах.

Волга ГАЗ-М21 – седан среднего класса. Длина – 4830 мм, колесная база – 2700 мм. Волгу отличал вполне современный дизайн – хотя, конечно же, отчетливо читались черты стилистики седана Ford Mainline. Однако копией американской машины советская Волга не была. Снаряженная масса ГАЗ-М21 – 1450 кг, одна из самых высоких в классе. Помимо седанов, с 1962 года выпускали универсалы ГАЗ‑22. На ранние Волги ГАЗ-М21Г временно ставили нижнеклапанный двигатель объемом 2,4 л, мощностью 65 л. с. – вариант мотора Победы ГАЗ-М20. Но базовым стал новый четырехцилиндровый верхнеклапанный двигатель объемом 2,45 л (92×92 мм) мощностью 70 л. с. при 4200 об/мин. Агрегат имел относительно высокую для тех лет степень сжатия – 7,5. Но самую низкую среди аналогов мощность.

Sachsenring P240 – единственный в истории ГДР солидный седан (первые сто автомобилей несли марку Horch) был немного короче Волги – 4730 мм, но с более длинной базой – 2800 мм. Немецкий автомобиль самый тяжелый: снаряженная масса 1480 кг. Sachsenring выглядел немного архаично – в стилистике первой половины 1950‑х. Помимо седанов, делали универсалы и кабриолеты. На немецком седане Sachsenring стоял рядный шести­цилиндровый верхне­клапанный мотор объемом 2,4 л (78×84 мм) со степенью сжатия 7,1. Он развивал 80 л. с. при 4750 об/мин.

Ford Zephyr MkII из Британии отличал модный дизайн в американском стиле. Автомобиль короче Волги – 4547 мм, но практически с такой же базой – 2718 мм. Среди ровесников Ford самый легкий – 1168 кг. Выпускали также универсал, двухдверный кабриолет и пикап. Ford Zephyr оснащали шестицилиндровым верхнеклапанным агрегатом объемом 2,55 л (82,5×79,5 мм), который при степени сжатия всего 6,9 выдавал 86 л. с. при 4200 об/мин.

Nash Rambler (с 1956‑го Rambler – отдельная марка) – один их немногих американских автомобилей близкого к европейским класса. Седан с неординарным, запоминающимся дизайном заметно длиннее аналогов – 5052 мм, а колесная база (2743 мм) лишь на 43 мм больше, чем у ГАЗ-М21. Снаряженная масса солидного автомобиля относительно небольшая – 1356 кг. Модель делали и с кузовом универсал. Базовый двигатель Рамблера тоже был верхнеклапанным и шестицилиндровым, но самого большого в классе объема – 3,2 л (79,4×108 мм). Степень сжатия – 7,47. Мощность – 120 л. с. при 4500 об/мин.

У Волги классическая компоновка: двигатель – спереди, ведущие колеса задние. У советского автомобиля, как и у седана Ford Zephyr, несущий кузов. К тому времени безрамными в этом классе делали большинство автомобилей. Задняя подвеска ГАЗ-М21 – на продольных рессорах, с рычажными амортизаторами. Аналогичная была и у британского Форда, но с телескопически амортизаторами.

Переднюю подвеску сделали по американским стандартам первой половины 1950‑х годов. Независимая пружинная подвеска на поперечных рычагах со стабилизатором включала рычажные амортизаторы. Более современные телескопические амортизаторы на Волге появились только в 1960 году. Базовой коробкой передач для ГАЗ-М21 должен был стать трехступенчатый автомат. Аналогичная коробка была основной и на Рамблере, а на Форде автомат стал опцией, в базе была механическая коробка.

Поначалу механическую трехступенчатую коробку с синхронизаторами на высших передачах на Волгу планировали ставить в основном для работы в такси. Но машин со сложными в производстве и обслуживании автоматами сделали лишь несколько сотен. Единственной коробкой Волги стала механическая. Аналогичная трехступенчатая коробка была базовой на седане Ford Zephyr и опционной на Rambler. Немецкий Sachsenring – единственный из ровесников с четырехступенчатой коробкой, с повышающей четвертой передачей.

Подвеска немецкого автомобиля Sachsenring Р240 – независимая, на продольных торсионах и с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска, как и передняя, – на продольных ­торсионах. Амортизаторы – телескопические.

Ford Zephyr оснастили прогрессивной передней подвеской McPherson. Кстати, впервые такая подвеска появилась на французской версии Форда.

Как и практически все автомобили в США тех лет, Rambler построили на раме. Кстати, для рамного автомобиля снаряженная масса этого седана невелика. Рамным сделали и Sachsenring Р240, что увеличило массу автомобиля, но позволило относительно просто построить кабриолет. Жесткий мост на седане Rambler подвесили на пружинах. Амортизаторы – телескопические.

Тормоза всех автомобилей – барабанные «по кругу». В качестве опции на шестицилиндровый Rambler предлагали усилитель (на версии с V8 входил в базовую комплектацию). С 1960 года Ford Zephyr за доплату комплектовали передними дисковыми тормозами. С 1961 года они стали базовыми. На Рамблере стояла необычная независимая подвеска: на поперечных рычагах, с вынесенной вверх пружиной и телескопическими амортизаторами.

На точных весах

Во второй половине 1960‑х годов Волга ГАЗ-М21 – современный, но с точки зрения инженерии – не передовой, а скорее средний автомобиль.

Несущий кузов сочетался с высокой снаряженной массой. Мощность двигателя, по сравнению с аналогами, не высока. Подвеска – не самая современная.

Позднее мощность подняли до 75 л. с. (на экспортных версиях 80 л. с. и даже 85 л. с.), машина получила телескопические амортизаторы. Но и многие аналоги усовершенствовали.

Правда, Sachsenring P240 сняли с производства в 1959 году. А Rambler был автомобилем для специфического американского рынка – и в Европе, как и иные модели из США, успеха не имел. Как, впрочем, и Волга – популярная и престижная в основном на родине.

Ретротест люксовой Волги ГАЗ-3102 тут.