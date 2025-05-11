Первая BMW 7-й серии 1980-х годов — все странности седана

Эксперт Канунников протестировал BMW семейства Е23 выпуска 1986 года

BMW семейства Е23 в 1977-м стала для фирмы прорывом, а для нас в 1990-х годах, когда начала заводиться в Россию, – чудом.

Конкуренция с Mercedes-Benz W116 и W126

В 1977 году компания БМВ замахнулась на «святое». Она уже давно теснила Mercedes-Benz в привычных для этой марки секторах рынка, а теперь и вовсе сделала седан по параметрам и классу близкий к топовой модели Mercedes-Benz семейства W116, которая в производстве стояла, кстати, уже пять лет – с 1972 года. А до старта семейства W126 оставалось еще два года.

Паспортная максимальная скорость BMW Е23– 215 км/ч, разгон до 100 км/ч – 8 секунд.

Баварский седан семейства E23 – первый автомобиль седьмой серии – имел солидную базу 2795 мм, но не выглядел ни тяжеловесным, ни помпезным, а истинным BMW.

Снаряженная масса большого седана – всего 1530 кг.

Свой стиль этот фирма нашла еще в начале 1960-х годов, относилась к нему очень бережно. Четыре круглые фары, обратный наклон передней части с характерным «клювом» капота – машины были похожи на акул! Именно так прозвали эту «семерку» у нас, когда в начале 1990-х годов в Россию пришли первые подержанные машины этого семейства.

Салон, багажник и особенности BMW 735i

Седан BMW 735i у нас на тесте – поздний вариант 1986 года. Рядная «шестерка» рабочим объемом 3,5 л и со степенью сжатия 10 развивает мощность 218 л.с. Система питания – Bosch Motronic, кстати, первая серийная электронная система впрыска в мире.

Эти баварские рядные «шестерки» славились, к тому же, надежностью и долговечностью. И в этом они, кстати, тоже соперничали с аналогичными мерседесовскими моторами.

Баварцы, конкурируя с Mercedes-Benz, придумали интересную фирменную «фишку». У Mercedes на внутренней части крышки багажника традиционно крепили знак аварийной остановки, а в BMW там подвесили фирменный набор инструмента. Ярок-зеленый цвет ручек инструменты характерен именно для поздних БМВ. До этого был красный. Кстати, набор довольно богатый. Есть даже отделение для запасных ламп и предохранителей.

Набор фирменного инструмента BMW на крыше багажника – оригинальное решение.

Интерьер не просто типичный для BMW тех лет, а вообще – типично немецкий. Все демонстрирует функциональность, практичность и принцип необходимой достаточности.

Машина с 3,5-литровым 218-сильным двигателем оснащалась механической пятиступенчатой коробкой передач.

Сиденья обиты не кожей, а уютным приятным велюром, который дополнялся отделкой прекрасным шпоном. Сами сиденья - без спортивных ухищрений, но очень удобны.

Люк в крыше, передние стекла и зеркала – всё с электроприводами. Но панель приборов предельно простая, классическая. Слева от нее находится довольно наивная по нынешним временам, но в годы молодости Акулы кажущаяся последним достижением электроники, панель с обилием диагностических лампочек. Простенькие по меркам нашего века, магнитола и климатическая система для 1980-х годов тоже были очень продвинутыми.

Для задних пассажиров стеклоподъемники – механические! Зато диван с огромным подлокотником – просто роскошный.

Своей конструкцией роскошный задний диван намекает, что места здесь – только для двоих.

Легкость и управляемость BMW 735i

За рулем у водителя создается ощущение, что он ездил на этой машине всю жизнь. Все под рукой, под ногами – именно там, где надо. Ходы рычага коробки немаленькие, но алгоритм работы понятные. Переключаться, кстати, можно не часто. Двигатель не только мощный, но и с отменной тягой.

Салон BMW 735i – сочетание прагматизма и удобства.

Паспортная максимальная скорость 735-й Акулы – 215 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Вполне внушительно и по нынешним временам. Снаряженная масса большого седана, кстати, всего 1530 кг. Утерянное ныне искусство – делать хорошие, быстрые, но не тяжелые автомобили.

Четкость отзыва на руление не противоречит комфорту. Можно называть эту машину спортивным седаном. Но в той же мере Акула и туристический седан – с плотной, но вполне комфортной подвеской, с просторными салоном и багажником.

BMW семейства Е23 прославился в первую очередь тем, что одним из первых продемонстрировал миру: большой седан может быть быстрым и ловким. И дело не в скорости, как таковой, а в том, что на высоких скоростях Акула гармонична. Потому и водитель, закладывая быстрые виражи на солидном седане, чувствует себя «в своей тарелке».

Конец производства BMW 735i

Производство семейства Е23 свернули в 1986 году, изготовив 285 тысяч машин. Потом было много других «семерок» со своими особенностями и своими историями. Но первая, как мне кажется, запомнилась больше других. Особенно тем, кто помнит Акулы еще с начала 1990-х годов.

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