BMW эпохи Жигулей — ретротест 45 лет спустя

«За рулем» познакомился с BMW 1502 — прямым аналогом Москвича‑412 и ВАЗ‑2103

Воспоминание о будущем

В середине 70‑х годов, когда с конвейера в Мюнхене сошел этот алый автомобиль, об иномарках, в том числе BMW, мы в СССР знали очень мало. Основные источники информации — маленькие заметки и подслеповатые фото в журнале «За рулем» да иностранное кино. Именно с его помощью мы хоть как-то приобщались к зарубежной культуре вообще и к автомобильной в частности. В том числе – к западногерманской.

Именно в середине 70‑х годов, когда выпускали такие BMW 1502, многие советские граждане зачитывались романом западногерманского писателя Генриха Белля «Групповой портрет с дамой», а еще больше людей смотрели фильмы режиссера из ФРГ Альфреда Форера. В том числе и они давали представление о том, на чем ездят в Западной Европе.

Если судить о BMW 1502 лишь по паспортным данным, то он прямой аналог Москвича‑412 и ВАЗ‑2103 – мощность 75 л. с. при ­5800 об/мин, рабочий объем 1,6 л. Только дверей всего две.

Никто тогда и представить не мог, что через полтора десятилетия BMW, как и иные иномарки, пойдут к нам потоком. Их можно будет не только пощупать, но и попробовать на ходу.

BMW 1502

ПЛЮС ДВОЙКА Первые 18 предсерийных BMW 1502 (по обозначению – модель 1500 второго поколения) собрали в 1974 году. Серийное производство начали в 1975‑м. Модель 1502 была гораздо компактней предшественника BMW 1500, и делали ее только с двухдверным закрытым кузовом. Серийное производство вели до 1977 года. Автомобиль оснащали двигателем рабочим объемом 1,6 л и мощностью 75 л. с. Коробка передач – механическая, четырехступенчатая. Всего изготовили 72 632 BMW 1502. Из них в 1975 году – 41 337 машин.

Разности и суммы

Под привычные во всем мире определения баварских автомобилей этот не очень подходит. Совсем не пафосный, не роскошно отделанный и не богато укомплектованный, не мощный.

Коробка передач механическая и «без затей» – четырехступенчатая. Нет ни электроприводов, ни кондиционера, ни даже люка в крыше. И наружное зеркало одно. Впрочем, для тех лет это было нормой.

Все выключатели, в том числе прикуриватель, скомпонованы как надо. Управление воздушной заслонкой карбюратора – ручное.

Салон BMW совсем не роскошный, но уютный и элегантный. Приборы очень простые и очень удобные. В штатной ­комплектации – немудреный ­радиоприемник.

Особенность автомобиля – напольные педали.

Интерьер непретенциозный. Ну прямо Жигули, только с двумя дверями! Правда, скомпонован салон очень грамотно, а отделан со вкусом и предельно аккуратно. Совсем простые, вроде бы, сиденья сразу ощущаешь своими, словно под тебя сделанными. И в этом BMW смешные по нынешним стандартам напольные педали. Совсем как в Фольксвагене Жук или нашем «горбатом» Запорожце!

А двери – без оконных рамок. Кому-то это безразлично, а может даже и раздражает. Но поклонники такой стилистики тоже есть. Безрамочные двери придают автомобилю имидж спортивного, ну или GT – гран-туризмо. Кстати, об этом BMW во времена его молодости часто и писали как о недорогом, но всё же GT.

В целом философия BMW 1502 типична для большинства немецких автомобилей тех лет. Всё очень просто и практично. Но всё, чем надо управлять, от ползунков системы отопления и вентиляции до крутилок плавного открывания-закрывания форточек, под рукой и работает четко и мягко. А ведь впечатление от автомобиля складывается в том числе из таких мелочей.

Нехитрые сиденья не только симпатичны, но и уютны.

Сзади, конечно, тесновато. Но ведь машина – ­двухдверная. Для задних пассажиров – приоткрывающиеся окна.

Конечно, ездить на заднем сиденье в двухдверной машине с колесной базой 2500 мм – невеликая радость. Но, напомню, это как бы уже немножко GT. А в качестве компенсации за неудобства задние боковые стекла приоткрываются для вентиляции.

Пусть этот автомобиль и компактный, но к туризму в классическом понимании тоже подготовлен неплохо. Багажник для столь небольшой машины – внушительный, ведь и запаска, и бензобак на 50 л спрятаны под полом. Бак, кстати, как и в наших Москвичах тех лет, выполняет функцию пола грузового отсека.

СТУПЕНЬ ПОЗНАНИЯ В 70‑е годы BMW иногда можно было увидеть и более-менее рассмотреть не только на журнальных фото, но и на улицах Москвы. Автомобили 5‑й серии появились у московской милиции, а иностранцы ездили и на BMW других моделей. Для автомобильных фанатов тех лет, не избалованных информацией об иномарках, столичные улицы становились международными автосалонами.

Грани темперамента

Знакомый полушутя-полусерьезно как-то изрек: «На BMW медленно не ездят!». Сказано, конечно, слишком категорично. Но именно этот автомобиль – совсем не пафосный и не очень мощный – выудил эти слова из памяти.

Напольные педали затруднений не вызывают, ноги сразу встают на них как надо. Мощность в 75 сил на 980 кг снаряженной массы – не так уж мало, а для 70‑х годов так и совсем неплохо.

Не очень мощный, но надежный двигатель рабочим объемом 1,6 л.

С помощью мощной поперечной тяги капот при закрывании плавно «затягивается».

Паспортный разгон BMW 1502 до 100 км/ч – 14,3 с. По нынешним меркам не ошеломляет, но ведь ВАЗ‑2103 с 77‑сильным мотором достигал сотни за 17,5 с, а 75‑сильный Москвич‑412 – и вовсе за 19 секунд.

Если не торопиться, то передачи в BMW можно переключать и пореже. Благодаря грамотному сочетанию характеристик мотора и коробки тяги для этого вполне хватает. Правда, тогда машина, кажется, вопрошает: а зачем тебе BMW?

Бензобак и запаска ловко скомпонованы в «подполье».

В багажнике – эффективные воздуховоды системы вентиляции.

Благодаря прекрасно доведенным подвескам (спереди – McPherson, сзади – независимая на диагональных рычагах) и грамотно настроенному рулевому компактная машина ведет себя собранно и послушно, а потому подстегивает входить в повороты побыстрее.

Никакой электроники и даже усилителя руля, разумеется, нет. Всё натурально и честно. Эта машина – из «железного века». Она охотно демонстрирует всё, что умеет, но и от водителя ждет адекватной реакции: такой же «натуральности».

ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС В сентябре 1961 года мюнхенская компания представила на автосалоне во Франкфурте автомобили так называемого «Нового класса» (Neue Klasse). Машины принципиально отличались от всех предыдущих BMW и заложили основы современной фирменной философии. Модели 1500, 1800 и 2000 с четырехдверными и двухдверными (только с 2‑литровым мотором) кузовами делали с 1962 по 1972 годы. На смену «Новому классу» пришли модели двух сегментов: BMW 1502, 1602, 1802 и 2002 – предшественники 3‑й серии, и с 1972 года – BMW 5‑й серии.

Здравствуй, молодость!

В середине семидесятых модель 1502 в гамме BMW была самой доступной – стоила 12 380 западногерманских марок. Но дешевым автомобиль отнюдь не был. Ford Capri и Opel Manta – элегантные спорткупе на серийных узлах, в версиях с аналогичными по объему и мощности моторами, обходились дешевле.

Традиционная немецкая точка отсчета: Volkswagen Käfer (Жук) в базовой комплектации стоил около 7 тысяч марок, а наша Lada 1500, она же ВАЗ‑2103, близкая к BMW 1502 по паспортным характеристикам, – около 9 тысяч.

Наружное зеркало – только слева. Фирменные для BMW 60–70‑х годов указатели поворотов.

Утопленная горловина бензобака – без замка.

Учитывая дизайн и повадки этой машины, ее можно назвать молодежной. Только молодежь должна быть, если не золотой, то по крайней мере позолоченной. Хотя бы серебряной. Впрочем, такой BMW привлекал внимание и более солидных по возрасту покупателей – из тех, кто старался не расставаться с юностью. В общем, автомобиль для тех, кому не всё равно, на чем ездить. И кто готов за это заплатить.

В этом смысле BMW 1502 совершенно не устарел и сегодня: продуманная инженерия и эргономика, обаяние и энергетика, но одновременно и практичность. Всё это осталось при нём. Только, как и почти полвека назад, это надо суметь оценить. Впрочем, в наши дни всё настоящее и натуральное вновь в цене.

BMW 1502

БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК В семействе второго поколения «Нового класса», куда входил и BMW 1502, была необычная модификация – первый в истории компании трехдверный хэтчбек по имени Тouring. Его выпускали с двигателями объемом 1,8 и 2,0 л. Покупатели восприняли нестандартный, практичный, но чересчур «грузовой» кузов прохладно. Всего с 1971 по 1974 год продали чуть больше 30 тысяч хэтчбеков и надолго отказались от подобных затей.

Благодарим Ярослава Бобровича за предоставленный автомобиль.

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