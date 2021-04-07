Как в танке! 10 уникальных решений ЗАЗ-965

Его настоящее имя мало кто знает. Зато прозвища — «запор», «горбатый», «ушастый» — помнят до сих пор. А ведь эта машина сочетала в себе множество необычных конструкторских решений, какими не могли похвастать ни Москвич, ни Волга.

Нужный, но нелюбимый

У «горбатого» автомобильчика с надписью «Запорожець» (именно так, с мягким знаком!) была тяжелая судьба: его невзлюбили! ЗАЗ-965 и его модификации так и остались объектом для насмешек, анекдотов и оскорблений.

В кинобондиану «Золотой глаз» «горбатого» привлекли, чтобы лишний раз щелкнуть по носу наш автопром. Впрочем, в фильме прозвучала фраза: «Она [машина] меня никогда не подводила!».

А ведь именно ЗАЗ-965 стал первой машиной, доступной большинству рядовых советских граждан. Москвичи и, тем более, Волги предназначались для обеспеченной прослойки населения.

Только для ЗАЗ-965 делали:

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1. Двигатель, как у танка

V-образной конфигурацией двигатель напоминал мотор Т-34.

2. Мотор, не нуждающийся в охлаждающей жидкости

Оно и понятно: он охлаждался воздухом. Большинство Запорожцев ездили с приоткрытым капотом, подпираемым дощечкой: мотор нещадно перегревался.

3. Двигатель — «в багажник»

Заднемоторная компоновка служила поводом для анекдотов. Один владелец говорит: представляешь, из машины мотор ночью украли! Второй отвечает: не переживай, у меня сзади запасной лежит!

В старой грузинской короткометражке «Субботний вечер» герои поругались. Берик и Баадур попытались удрать от Кахи на ЗАЗ-965. Но Кахи (читай — Абдулла из «Белого солнца пустыни») поднял «горбатого» за задний бампер и держал так больше суток. Тяжело ему пришлось: мотор-то сзади.

4. Автономную печку

Пускать двигатель для обогрева салона не требовалось.

5. Взаимозаменяемые стекла

Спереди и сзади стояли одинаковые детали. Недорого и практично.

6. Самооткрывающиеся двери

Двери на ЗАЗ-965 открывались назад, а не вперед, как, например, на Волге. И очень часто плохо прикрытая дверь на ходу открывалась, обрывая слабенький ремешок-ограничитель и оставляя вмятины на кузове.

За рулем ЗАЗ-965 — автор (много лет назад)

7. Плоское днище для плохих дорог

Оно позволяло Запорожцу проползать по колее там, где остальные легковушки пасовали. Ни кардана, ни глушителя под брюхом не было: мотор-то сзади.

8. Механизмы управления для инвалидов

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ЗАЗ-965 — первый в СССР серийный автомобиль для людей с ограниченными возможностями.

9. Шестизначный одометр

Он измерял пройденное расстояние с точностью до сотен метров!

10. Багажника не было

Спереди скрывались бензобак, запасное колесо, грелка с водой для стеклоомывателя и набор инструментов.

Серийное производство автомобилей ЗАЗ-965 Запорожец начали в конце 1960 года. Мотор V4 развивал 23 л.с. С 1963-го его сменил ЗАЗ-965А с мотором 27 л.с. Последний раз модель изменили в 1966-м, установив, в частности, 30-сильный двигатель. На экспорт автомобиль шел под именем «Ялта» (Jalta). На базе ЗАЗ-965 создали почтовый фургон 965С, а также семейство ЗАЗ-970 — фургон, пикап и минивэн вагонной компоновки. Всего до 1969 года построили чуть более 322 тысяч машин.

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Фото: из архива автора