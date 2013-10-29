12 «горбатых» Запорожцев, которых вы никогда не видели

У знаменитого ЗАЗ-965 были редкие, необычные и просто безумные версии.

«Горбатый» Запорожец — один из самых любимых и культовых советских автомобилей. И не только потому, что для многих он стал первой собственной машиной. Маленькие забавные автомобильчики всегда становятся предметом насмешек и поводом для сарказма, но и одновременно побуждают к народному творчеству. Впрочем, редкие и необычные версии существовали еще до того, как ЗАЗ-965 стал предметом самодельного тюнинга.

Опытный образец Москвич-444

Сначала Запорожец был… Москвичом. Завод на Украине еще предстояло перепрофилировать из комбайнового, а своего КБ там не было. Новый автомобиль с использованием технических решений FIAT и Volkswagen разрабатывал МЗМА совместно с НАМИ. Сначала на Москвиче-444 стоял 2-цилиндровый оппозитный мотор в 0,65 л, мощностью 17,5 л.с. Потом появился V4 рабочим объемом 0,75 л, мощностью 23 л.с. В 1960-м прототипы и документацию из Москвы передали в Запорожье.

ЗАЗ-965 — вариант модернизации

Тем временем в НАМИ сделали прототип НАМИ-059, который в известной мере можно считать Запорожцем с кузовом универсал. Дизайн разработал Юрий Долматовский. На машине стоял 2-цилиндровый мотоциклетный мотор объемом 0,75 л, развивающий 22 л.с.

Прототип НАМИ-059

Едва завод освоил серийный выпуск ЗАЗ-965, как возникли идеи его рестайлинга. Один из вариантов с измененным передком уже в начале 1960-х сделали на заводе.

Мелкосерийный фургон ЗАЗ-965С

Также в начале 1960-х создали грузовой фургон ЗАЗ-965С. Машина грузоподъемностью 150 кг была предназначена для сбора почты из уличных ящиков. Именно поэтому — чтобы водителю было удобней выходить на тротуар, — фургон сделали праворульным. Причем он стал мелкосерийным. В 1962–1963 гг. собрали около 650 машин.

НАМИ-0100

Еще одной попыткой рестайлинга Запорожца стал НАМИ-0100. Но от подобных затей вскоре отказались, поскольку шла уже работа над ЗАЗ-966 с совсем новым кузовом.

ЗАЗ-965 для внутризаводских нужд

Пикапы из ЗАЗ-965 в качестве товарных автомобилей не делали, их в небольших количествах сооружали для внутризаводских нужд.

Кабриолет на базе ЗАЗ-965

Как только Запорожцы перестали быть утилитарным семейным транспортом, они логично превратились в предмет для самодеятельного творчества. Многие стали делать из них кабриолеты, наглядно доказывая, что такая «форма одежды» «горбатому» очень даже к лицу.

Кабриолет с измененными элементами кузова

Строя самодельные кабриолеты, умельцы иногда и заметно меняли наружные кузовные панели и детали интерьера.

Стретч на основе Запорожца

Уж конечно, в 1990-х из Запорожца сделали и стретч. Разумеется — в шутку. Маленькие народные компакты всегда возбуждали остряков на такие поделки. В Германии удлиняли Трабанты, у нас — «горбатые».

Полноприводная Bagira с двигателем «восьмерки»

Куда более серьезная и смелая модернизации вылилась в автомобили, в которых от ЗАЗ-965 остались, в основном, лишь внешние элементы. Так, автомобиль по имени Bagira получил двигатель ВАЗ-2108, коробку передач ЗАЗ-968, полный привод с отключаемым передком и даже понижающую передачу в трансмиссии.

Таким мог бы стать рестайлинговый ЗАЗ-965

Иные тюнинговые версии были куда спокойней с точки зрения начинки и просто служили примером того, каким мог бы все-таки сталь рестайлинговый ЗАЗ-965.

Двухмоторный полноприводный монстр с кузовом по мотивам ЗАЗ-965.

Пределу фантазии, которую до сих пор возбуждает «горбатый», конечно, нет. Построен и вариант с двумя двигателями (один — сзади, другой — спереди) Yamaha мощностью по 150 л.с. каждый! Говорят, полноприводный автомобиль способен достичь 100 км/ч менее чем за 4 с. Интересно, что бы сказали полвека назад создатели ЗАЗ-965, увидев такого монстра?

Чем радовал и почему огорчал своих владельцев «ушастый»? Об этом читайте тут.

Фото: из архива автора