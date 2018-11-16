Как тюнинговали автомобили в СССР

Наиболее ортодоксальных поклонников советских ретромобилей, особенно тех, кто оценивает каждую деталь на предмет соответствия модели определенному году выпуска, просьба не нервничать! Можно, конечно, клеймить владельцев этих машин за «колхоз» и безвкусицу. А можно попытаться понять тех, кому надо было ездить на старых машинах десятилетиями, приспосабливая их к новым реалиям и семейным нуждам. В итоге получилось огромное собрание памятников изобретательности и трудолюбию наших сограждан. Из таких машин можно было создать отдельный раздел в каком-нибудь музее.
В галерее ниже представлена лишь малая толика подобных экземпляров. Но каких!..
- 20+ примеров «русского тюнинга» вы найдете в этой публикации.
- 15 уникальных современных автомобилей времен СССР — тут.
- Автоаксессуары из прошлого — здесь.
- Чудо-тачки из подручных средств мы собрали тут.
- Есть замечательные приспособления, не только украшающие автомобили, но и оказывающие реальную пользу, — фейринги.
Фото: из архива автора
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