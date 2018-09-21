Иностранное слово вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?» Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР полвека тому назад — в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать. Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было…
Фирмы Continental и Nokian — давнишние конкуренты. Постоянно бьются в шинных тестах «За рулем» за лидерство, идут ноздря в ноздрю. Неудивительно, что они почти одновременно обновили свои флагманские зимние нешипованные шины, которые появятся на российском рынке этой осенью. Отличный повод для виртуальной дуэли! Тем более и подход при создании зимних шин Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7 применен разный.
Продажа автомобиля — дело довольно муторное, поэтому автомобилисты нередко пользуются услугой trade-in, продавая машину автосалону и приобретая новую c доплатой. Такая схема позволяет делегировать салону не только поиск клиента, но и оформление всей документации с будущим покупателем. Рассмотрим, какие документы потребуются для сделки по системе trade-in.
Четвертый этап экспедиции ЗР, Байконур-Ташкент, ознаменовался массой интересных событий. Лады Весты, в свою очередь, порадовали своей штатной навигацией и огорчили тем, что моторное масло медленно, но верно «уходит».
Караван из двух Вест и секретного Х-мобиля едет по Казахстану. Впечатлений — море!
Тюнинг по-русски — бессмысленный и беспощадный
Иностранное слово вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?» Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР полвека тому назад — в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать. Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было…
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