Тюнинг по-русски — бессмысленный и беспощадный

Иностранное слово вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?» Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР полвека тому назад — в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать. Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было…

Эволюция советского и раннего российского «колхозного» тюнинга — в фотогалерее ниже.

Тюнинг по-русски — бессмысленный и беспощадный

  • А уж что творят с нашими УАЗами иностранцы!.. Примеры — по ссылке.
  • Бывает ли полезный тюнинг? Да! Все нюансы — в этой публикации.
  • Авангардные проекты советских автодизайнеров — здесь.

Фото: из архива автора

Тюнинг по-русски — бессмысленный и беспощадный
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые