Тюнинг по-русски — бессмысленный и беспощадный Иностранное слово вошло в наш обиход и стало модным в 1980-х вместе с потоком иномарок, которые стали разнообразить нашу не очень пеструю прежде автомобильную жизнь. Именно тогда, кстати, в редакцию «За рулем» пошел поток писем примерно такого свойства: «Подскажите: чем приклеить тюнинги на Ниву?» Но, по сути, сам тюнинг в нашей стране появился не вчера и даже не позавчера, а еще в СССР полвека тому назад — в 1960-е, когда автомобилей становилось все больше и их владельцам захотелось их улучшить, украсить и индивидуализировать. Все это причудливо эволюционировало от простого к сложному, через забавное, а порой и страшненькое. Посмотрим, как все это было… Выбираем зимние шины: без шипов, но с «когтями». Или с «карманами»? Фирмы Continental и Nokian — давнишние конкуренты. Постоянно бьются в шинных тестах «За рулем» за лидерство, идут ноздря в ноздрю. Неудивительно, что они почти одновременно обновили свои флагманские зимние нешипованные шины, которые появятся на рос­сийском рынке этой осенью. Отличный повод для виртуальной дуэли! Тем более и подход при создании зимних шин Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7 применен разный. Какие документы нужны для продажи автомобиля по trade-in? Продажа автомобиля — дело довольно муторное, поэтому автомобилисты нередко пользуются услугой trade-in, продавая машину автосалону и приобретая новую c доплатой. Такая схема позволяет делегировать салону не только поиск клиента, но и оформление всей документации с будущим покупателем. Рассмотрим, какие документы потребуются для сделки по системе trade-in.