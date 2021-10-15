Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — журнал За рулем

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Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Этот Opel родом из 1970‑х годов в чем-то очень похож на советские «шестерки», но все-таки совсем другой. Хотя совпадения не случайны.

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Строка песни из фильма «Человек-амфибия» крутилась в голове всю дорогу. Как там? «Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить!» Ассоциация вовсе не случайна: манта — разновидность ската, а именно больших скатов и называют морскими дьяволами. Правда, ничего дьявольского в этом купе Opel Manta нет. Но мне он действительно по нраву.

Рыбная фамилия

История, а может быть и легенда, но уж очень красивая, гласит, что главный дизайнер компании Opel американец Джордж Галлион специально летал в Париж к прославленному путешественнику и знатоку морской фауны Жак-Иву Кусто и несколько часов разглядывал фотографии морских созданий, пока не выбрал эту самую манту. Она не только дала имя новой модели, но и стала ее персональной эмблемой, расположенной на передних крыльях. Эдакий ответ компании Ford — конкуренту концерна General Motors, частью которого был Opel.

Ford увлекся в те годы «лошадиными фамилиями»: Mustang, Pinto. GM ответил необычно, но очень эффектно — рыбной.

Opel Manta, сменивший на конвейере купе Opel GT, дебютировал в 1970 году, причем на пару месяцев раньше массовой модели Ascona, на платформе которой его сделали. В этом тоже был хитрый ход. Элегантное, эффектное купе разогрело интерес к основной модели. Ведь можно сказать друзьям: я купил спорт-купе на базе Асконы. А можно и наоборот: моя Аскона почти как спорткупе! Только, разумеется, подешевле.

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Техническое описание Манты практически совпадает с характеристикой… наших Жигулей. Компоновка — классическая (мотор спереди, ведущие колеса задние). Передняя подвеска — независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Задняя — зависимая, пружинная, с тягой Панара. Правда, у Манты сзади есть стабилизатор.

Тормоза: спереди — дисковые, сзади — барабанные. Двигатель — четырехцилиндровый, карбюраторный (правда, в отличие от Жигулей здесь не Weber, а Solex), рабочим объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. То есть как у нашего ВАЗ‑2103 и даже поменьше, чем у «шестерки» (которой в 1975 году, когда собрали именно этот красный Opel, пока еще не было). Коробка передач тоже без откровений: механическая, четырехступенчатая, четвертая передача — прямая.

«Шестерка» и Manta: что общего и в чем разница

Но при всем техническом сходстве с Жигулями Manta — другая. В дизайне приземистого, очень изящного и красивого спорткупе предельно удачно сочетали достижения европейской и американской стилистики рубежа семидесятых годов.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыПриборы, включая тахометр, по дизайну типичны для начала 1970‑х годов.
Приборы, включая тахометр, по дизайну типичны для начала 1970‑х годов.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыДополнительные приборы: амперметр, часы и датчик давления масла.
Дополнительные приборы: амперметр, часы и датчик давления масла.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыИнтерьер неброский, но спортивная стилистика выдержана. Дефлекторы системы вентиляции просты, но достаточно эффективны.
Интерьер неброский, но спортивная стилистика выдержана. Дефлекторы системы вентиляции просты, но достаточно эффективны.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыУправление вентиляцией и отоплением, включая скорость вентилятора, - простенькими, но удобными ползунками.
Управление вентиляцией и отоплением, включая скорость вентилятора, - простенькими, но удобными ползунками.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыРядом с вытяжным рычажком управления наружным освещением — тумблер включения стеклоочистителей.
Рядом с вытяжным рычажком управления наружным освещением — тумблер включения стеклоочистителей.

В салоне вроде бы и нет откровений. Общая стилистика с бесхитростными приборами и наивными ползунками системы отопления и вентиляции типична для того времени и тоже навевает ассоциации с Жигулями.

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Но панель Опеля обшита кожей с красивой красной строчкой. Сиденья — тоже кожаные и очень удобные. Конечно, по нынешним меркам в них ничего выдающегося, но для семидесятых, и с учетом класса автомобиля — почти эталон. К слову, посадка в Манте совсем не жигулевская: ноги не согнуты, а удобно вытянуты — как… в Москвиче.

Точно так же, как в наше время занудного практицизма каждая фирма делает кроссоверы всех возможных классов, в романтические 1970‑е практически каждая уважающая себя компания предлагала спорткупе на узлах массовых моделей — демократичное, относительно недорогое и по-своему, даже практичное. Вот и немецкая Manta не приводила в шок даже рачительного бюргера: багажник явно не меньше жигулевского, есть и заднее сиденье.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыНезамысловатые по форме кожаные сиденья, тем не менее, вполне ­комфортны.
Незамысловатые по форме кожаные сиденья, тем не менее, вполне ­комфортны.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыАвтомобиль — спортивный, но и практичный, четырехместный.
Автомобиль — спортивный, но и практичный, четырехместный.

Четырехместное ли это купе или с посадочной формулой 2+2? Ответ во многом зависит от комплекции вопрошающего. Или отвечающего. Жить на заднем сиденье можно, но великой ­радости от этого, конечно, не испытываешь.

Конечно, практичность — не главная добродетель спорткупе. От него ждешь других достоинств. У Манты они есть.

ДО И ПОСЛЕ

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыПредшественника Манты — двухместный Opel GT — делали в 1968–1973 годах с двигателями рабочим объемом 1,1 л (60 л.с.) и 1,9 л (90 л.с.). Изготовили 103 463 автомобиля.
Предшественника Манты — двухместный Opel GT — делали в 1968–1973 годах с двигателями рабочим объемом 1,1 л (60 л.с.) и 1,9 л (90 л.с.). Изготовили 103 463 автомобиля.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыC 1975 года выпускали Opel Manta B с моторами 1,2–2,0 л мощностью 60–110 л.с. До 1988 года сделали 534 634 автомобиля.
C 1975 года выпускали Opel Manta B с моторами 1,2–2,0 л мощностью 60–110 л.с. До 1988 года сделали 534 634 автомобиля.

Их нравы

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Под такой рубрикой в советской прессе некогда печатали тексты, главная мысль которых была очевидной: там, в странах капитализма, тоже живут люди, и даже похожие на нас, но нравы того общества очень сильно отличаются от наших. Вот так же Opel Manta отличается от технически близких ей тольяттинских «трешки» и «шестерки».

Конечно, 75 сил — не откровение, даже и по тем временам. Ничего сверхъестественного с точки зрения разгонной динамики автомобиль не демонстрирует. Но если не лениться крутить мотор и часто загонять стрелку тахометра хотя бы за 3000 об/мин, машина едет уверенно и не стыдно даже по нынешним меркам. Надо чаще переключаться! А делать это — одно удовольствие. Ход рычага короткий, фиксация предельно четкая. Опять как в Жигулях! Подобного эталонного переключения можно достичь лишь если рычаг входит в коробку без промежуточных тяг.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыПод капотом — самый популярный в гамме Манты мотор объемом 1,6 л (75 л.с.).
Под капотом — самый популярный в гамме Манты мотор объемом 1,6 л (75 л.с.).

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыРасположение педалей — практически идеальное. А напольная педаль газа очень удобна.
Расположение педалей — практически идеальное. А напольная педаль газа очень удобна.

Про рулевое управление Опеля сейчас бы сказали так: грамотно настроен усилитель. Понятно, что усилителя в Манте нет. Тяжесть руля невелика и приятна, а реакции автомобиля настолько четкие, что о его возрасте забываешь. Это совсем не Жигули! В быстрых поворотах — тем более. Подвеска Манты жестковата (а во времена молодости купе она, вероятно, считалась очень жесткой), зато в виражах, когда уже начинают посвистывать шины, автомобиль кренится минимально. А задние колеса даже в таком режиме не «переставляются». Стабилизатор в задней подвеске немцы поставили не зря!

В общем, не только по дизайну, но и по ездовым повадкам Manta отличается от Жигулей, как… жигулевское пиво (даже настоящее, не разбавленное!) от лучшего немецкого. И то, и другое, в принципе, - неплохо, но при всем сходстве разница значительна.

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Купе Opel Manta первого поколения (Manta A) делали с 1970 по 1975 год. Базовый мотор объемом 1,2 л развивал всего 60 л.с., топовый 1,9‑литровый — 105 л.с. Самыми популярными были двигатели 1.6 (75 л.с. и 80 л.с.).

Помимо механической четырехступенчатой коробки передач на поздние машины ставили трехступенчатые автоматы — в основном, для рынка США, где Опели продавали дилеры марки Buick. На последние машины с 1975 года ставили двигатели с системой впрыска топлива. Всего изготовили 498 533 экземпляра Opel Manta A.

Капиталистический реализм

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Пофантазируем? Представьте, что Манту стали бы ввозить в Союз в начале 1970‑х. Отношения СССР с миром капитала к середине 1970‑х были вполне приличными. Как раз в 1975 году, когда собрали эту Манту, состоялся эпохальный совместный космический полет и стыковка на орбите советского корабля «Союз» и американского «Аполлона». Генсек Леонид Брежнев в те годы нашел общий язык с канцлером Вилли Брандтом: после подписания договора в 1970‑м лидеры встречались неоднократно. В Союз (конечно, не частникам, а в государственные структуры) широким потоком пошли немецкие автомобили и иная техника, в Москве проводили различные выставки. В частности, персональную концерна Daimler-Benz.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыДве форсунки стеклоомывателя объединены, но моют стекло исправно.
Две форсунки стеклоомывателя объединены, но моют стекло исправно.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыПортрет Манты — той, которая скат.
Портрет Манты — той, которая скат.

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыНаружные зеркала весьма элегантны, правда, видно в них не много.
Наружные зеркала весьма элегантны, правда, видно в них не много.

В 1975 году в Западной Германии наш ВАЗ‑2103 стоил чуть меньше 9000 марок, Opel Manta в такой комплектации — примерно 12 000 марок. На треть дороже, а в переводе на советские масштабы — примерно как Волга. Неужели Manta не нашла бы спроса?

Но это, конечно, утопия. Никто не стал бы тратить дефицитную в Союзе валюту, чтобы баловать советских граждан немецкими спорткупе. Да еще и купленными этими самыми гражданами за рубли!

Почти как Жигули: ретротест немецкой МантыКруглые задние фонари — дань американской моде.
Круглые задние фонари — дань американской моде.

А могла бы появиться «шестерка» в стиле спорткупе?

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Нет. И не только потому, что это чуждое советскому человеку пижонство. Спрос на такую машину вряд ли стал бы ажиотажным. Для нас тогдашних, автомобиль — это еще и автобус, перевозящий на дачу всю семью со скарбом, кошкой и собакой, и даже грузовик, способный вместить стройматериалы, урожай с садового участка, а на крыше вдобавок холодильник или бабушкин шкаф, которому уже полвека нет сноса.

В общем, эдакая капиталистическая романтика, олицетворяемая в том числе и непрактичными спорткупе, для нас тогда была немыслима. При том, что дырки в проржавевшем «железном занавесе» стали уже огромными.

Opel Manta — типичный пример романтики, но с обильной примесью рациональности. Простые, недорогие технические решения прекрасно сочетаются в Манте не только с изяществом и элегантностью, но и с грамотной настройкой и выверенными ездовыми повадками. Гармонично совместить все это в одном автомобиле — немалое искусство.

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

САМЫЙ РЕДКИЙ СКАТ

Топовой версией планировали сделать Манту Турбо с наддувным 1,9‑литровым двигателем мощностью 156 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 7,6 с. Из-за большого расхода топлива немцы не пустили эту модификацию в серию, ограничившись пятью образцами. Но британская тюнинговая фирма Broadspeed собрала еще 28 турбокупе. Причем именно под маркой Opel, а не местной Vauxhall. Понятно, сейчас такие машины особенно ценимы поклонниками Манты.

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Этот Opel родом из 1970‑х годов в чем-то очень похож на советские «шестерки», но все-таки совсем другой. Хотя совпадения не случайны.

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285011Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285010Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285009Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285008Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284995Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284994Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284999Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284997Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284996Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285003Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285002Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285001Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285000Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285007Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285006Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285005Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285004Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты
Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Этот Opel родом из 1970‑х годов в чем-то очень похож на советские «шестерки», но все-таки совсем другой. Хотя совпадения не случайны.

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285001Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285002Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284999Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285003Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285004Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285005Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285007Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284995Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284996Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285008Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285006Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284994Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285009Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285010Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285011Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1285000Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты — фото 1284997Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты
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