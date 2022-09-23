Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — журнал За рулем

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»

К полувековому юбилею модели эта машина, выпущенная в 1976 году, сохранила идеальное заводское состояние.

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ВАЗ-2103: одни из самых редких и престижных Жигулей

Она была в полтора раза дороже ВАЗ‑2101, стала звездой кино и спорта. А с точки зрения мечты и престижа посмела замахнуться на Волгу. Всё это «тройка» ВАЗ‑2103, которой в сентябре 2022 года исполнилось 50 лет!

В чем «тройка» была первой и почему она до сих пор считается самой элегантной моделью в истории ВАЗа? Понять это нам поможет отлично сохранившийся темно-коричневый ВАЗ‑2103 1976 года выпуска с пробегом 50 тысяч км.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»ВАЗ‑2103
ВАЗ‑2103

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Что все же лучше — наша «копейка» или Fiat-прародитель? Экспертный тест

Итальянцы хотели в качестве люксовой модели подсунуть нам более крупный Fiat 125 c рессорной задней подвеской, но не прокатило — осваивать производство двух совершенно разных платформ нецелесообразно. Потому решили создать версию повышенной комфортабельности на базе уже готовившегося к запуску Фиата 124 — будущей «единички», «автомобиля № 1» в документации вазовцев. Автомобилем № 2, несмотря на сбой в нумерации, и стал ВАЗ‑2103.

К 1968 году в Италии был готов первый образец, созданный совместно с нашими инженерами. Решение оказалось верным со всех точек зрения, в том числе и эстетических. Пусть и неофициально, но итальянцы сами признавали, что ВАЗ‑2103 получился интереснее их собственного «четырехглазого» Fiat 124 Speciale.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»Для начала 70‑х годов подобный интерьер был без шуток люксовым. Обилие хрома, псевдодерево, вставки из настоящего велюра и дорогой ковролин на полу.
Для начала 70‑х годов подобный интерьер был без шуток люксовым. Обилие хрома, псевдодерево, вставки из настоящего велюра и дорогой ковролин на полу.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»Гран-туризмо в Союзе — выстроенные в ряд приборы в индивидуальных колодцах. Такое решение было признаком спортивных моделей. Клавиши включают «габариты» и подсветку приборов.
Гран-туризмо в Союзе — выстроенные в ряд приборы в индивидуальных колодцах. Такое решение было признаком спортивных моделей. Клавиши включают «габариты» и подсветку приборов.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»Часы перекочевали на следующие люксовые модели Жигулей — «шестерку» и «семерку».
Часы перекочевали на следующие люксовые модели Жигулей — «шестерку» и «семерку».

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Щедро украшенный хромом облик с четырьмя фарами, обрамленными хромированными очками, получился стильным и элегантным. Во всем чувствуется качество, что у многих совсем не вяжется со словом «Жигули». Но ВАЗы 70‑х годов и конца 90‑х — совсем не одно и то же. Весь декор — это настоящий металл, а качественный слой краски можно найти даже в самых скрытых полостях. Тогда металл не был защищен от коррозии оцинковкой, и производители не могли себе позволить оставить непрокрашенные зоны. Водительскую дверь не нужно «забивать» за собой — она вполне закрывается под собственным весом. А ведь за сорок с лишним лет замки еще ни разу не регулировали.

Двухцветный интерьер ВАЗ‑2103 стал не меньшим прорывом. Он приятно пахнет и неподготовленного человека удивит богатством материалов и цветов. Жесткий пластик? Не слышали! Передняя панель мягкая, украшена зеркальным хромом и вставками под дерево. А среди пяти колодцев приборов, которыми поделился спортивный Fiat 124 Spyder, есть особенный. Это тахометр, которого до появления ВАЗ‑2103 советские автолюбители в наших легковушках еще никогда не видели!

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»Передние сиденья отличаются от ВАЗ‑2101 рельефом, и сидеть на них удобнее. Кстати, 46 лет никак не сказались на состоянии кожзама и велюра.
Передние сиденья отличаются от ВАЗ‑2101 рельефом, и сидеть на них удобнее. Кстати, 46 лет никак не сказались на состоянии кожзама и велюра.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»Для габаритов машины на заднем диване ­просторно. Как и положено по статусу, есть откидной подлокотник.
Для габаритов машины на заднем диване ­просторно. Как и положено по статусу, есть откидной подлокотник.

Металл на дверях полностью скрыт за обивкой, а ручка стеклоподъемника при закрытом стекле обязательно расположена параллельно линии хромированного молдинга. Осталось почувствовать, как ноги утопают в мягком ворсе ковролина, и понять, за что пятьдесят лет назад просили лишние 2500 советских рублей.

В — ЗНАЧИТ ВРЕМЕННЫЙ

Первые 500 экземпляров ВАЗ‑2103 собрали в сентябре 1972 года, но позже было принято решение о выпуске в том же году дополнительной партии в количестве 1250 штук. Вот только комплектующих в первый год выпуска не хватало, и часть машин оснастили салоном от ВАЗ‑2101. Такие «тройки» получили к индексу дополнительную букву «В», что означало «временный». Снаружи первые «трешки» легко опознать по перевернутым задним фонарям — красная секция у них располагалась снизу, а не сверху, как на более поздних 2103.

Сейчас во всем мире сохранилось не больше десятка живых ВАЗ‑2103В.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»

Продолжение — на следующей странице.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»

К полувековому юбилею модели эта машина, выпущенная в 1976 году, сохранила идеальное заводское состояние.

Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360979Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360985Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360990Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360988Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360989Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360987Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360974Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360975Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360982Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360983Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360995Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360973Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360994Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360981Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360976Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360977Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем» — фото 1360978Дорогие Жигули: та самая люксовая ВАЗ-2103 на тестах «За рулем»
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