Военные ГАЗ-67 и Willys MB — союзники и соперники

Эксперт Канунников сравнил главные командирские автомобили Красной Армии

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Наш очередной материал – про армейские недорожники ГАЗ-67Б и Willys MB.

Год рождения ГАЗ-67

История о том, что начальник ГАБТУ Красной Армии дал Горьковскому заводу указание проектировать легкий внедорожник с упрощенным кузовом, увидев в американском журнале фотографию еще не серийного автомобиля Bantam, кажется больше легендой, чем правдой.

Весной 1940 года, когда появились первые публичные изображения Bantam, работы над американской машиной еще шли. А на подмосковном полигоне уже испытывали прямой аналог – ГАЗ-Р1.

Полноприводная трансмиссия для машины в Горьком была уже готова. Ее сделали для семейства ГАЗ-61 – версий модернизированного легкового автомобиля ГАЗ-М1. Только ГАЗ-61 оснастили комфортабельным легковым кузовом и 6-цилиндровым мотором.

На создание этих машин горьковчан вдохновил американский Ford Marmon-Herington с закрытым комфортабельным кузовом, стандартным двигателем V8 и оригинальной полноприводной трансмиссией. Трансмиссию ГАЗ-61 и использовали позже на горьковском армейском внедорожнике.

ГАЗ-67Б и Willys MB – однополчане и ветераны Великой Отечественной войны.

Внедорожников Bantam выпустили меньше трех тысяч. Соревнование за выгодные военные заказы выиграл Willys MA, который после скорой модернизации получил индекс MB. Именно он и его копия Ford GPW стали самыми массовыми автомобили такого класса времен Второй мировой войны.

В армию США машины стали поставлять к концу 1941 года. А еще в августе в Горьком начали производство ГАЗ-64-416. Правда, пока по обходным технологиям.

Именно из этой мелкосерийной машины после заметной модернизации и родился советский внедорожник Великой Отечественной – ГАЗ-67Б, выпуск которого развернули в 1943 году.

Схожесть ГАЗ-67Б и Willys MB

ГАЗ-67Б и Willys MB похожи не только внешне, но и конструктивно. Вполне естественно – задачи перед советскими и американские конструкторами стояли одинаковые: создать в короткие сроки максимально простой и дешевый военный полноприводный автомобиль. Но решали ее инженеры немного по-разному – в соответствии с возможностями.

ГАЗ-67Б имел колесную базу 2100 мм, переднюю и заднюю колею 1446 мм. Willys немного короче и ýже: база – 2032 мм, а колея – 1230 мм. Советские конструкторы специально увеличивали колею ГАЗ-67 по сравнению с ГАЗ-64, чтобы удобней было ехать по колее, проложенной грузовиками. В этом смысле на Виллисе ездить было не так удобно.

Колея ГАЗ-67Б была приближена к грузовой.

Зато американский мотор был гораздо современнее. На ГАЗ-67Б стоял двигатель конструкции конца 1920-х годов. Правда, неоднократно модернизированный. При рабочем объеме 3,3 л мотор развивал 54 л.с.

Американский двигатель объемом 2,2 л выдавал 60 л.с. Но тут проявлялось и некое преимущество ГАЗ-67. Степень сжатия двигателя была всего 4,6, а агрегата Виллиса – 6,48. Советский мотор легко переваривал самый плохой бензин.

Willys MB ýже и легче горьковской машины.

Трансмиссии у обеих машин – с подключаемым передним мостом. Коробка передач на ГАЗ-67 – четырехступенчатая, а у Willys MB – трехступенчатая, но с синхронизаторами на двух высших передачах. Невиданная советскими водителями роскошь!

Раздаточная коробка советской машины была без демультипликатора. Отчасти отсутствие понижающей передачи компенсировало передаточное число первой – 6,4. Ее использовали, в основном, только на бездорожье или при буксировке тяжелого прицепа, то есть пушки.

ГАЗ-67Б – с подключаемым полным приводом и раздаткой без демультипликатора.

У Виллиса первая передача имела передаточное число 2,665, но в раздатке была «понижайка» – 1,97. В целом, по ходовым качествам на бездорожье машины по своим возможностям оказались близки.

Wilys MB – классический внедорожник с понижающей передачей.

Тест-драйв ГАЗ-67Б и Willys MB

Мне довольно много доводилось ездить на обоих внедорожниках – и зимой, и летом. И даже сводить их в очном тесте.

Посадка в машинах примерно одинаковая – тесная и для водителя, и для пассажиров. Несмотря на то, что ГАЗ шире, сзади двое сидят примерно так же плотно, как и в Виллисе, поскольку ширина советской машины обусловлена выступающими крыльями.

Приборы ГАЗ-67Б – простенькие. На полу установлены рычаги коробки передач, подключения переднего привода и ручник.

Конечно, Willys заметно резвее и легче в разгоне. Да и коробка с синхронизаторами очень облегчает управление. По тормозам американский автомобиль тоже выигрывает. Ведь его тормоза – гидравлические, а на ГАЗ-67 – механические.

В 1943 году советские специалисты провели сравнительные испытания машин. Тормозной путь ГАЗ-67Б с 50 км/ч составил 16,5 м, а Виллиса – 9,5 м.

Приборы Willys MB более информативные. На полу установлены рычаги коробки передач, подключения моста и понижающей передачи. Ручник – посредине панели приборов.

По проходимости автомобили близки. В некоторых ситуациях широкий ГАЗ-67 оказывается устойчивей, но зато американской машиной легче управлять. И дело не только в мощности двигателя. У Willys, благодаря конструкции рулевого привода с сошкой, смещенной почти к центру, руль заметно легче.

На бездорожье советский и американский автомобили примерно равны.

А еще Willys привлекает всякими удобными мелочами. Например, держателем автомата над приборной панелью, поручнями на кузове, за которые удобно вытаскивать застрявшую на бездорожье машину. При открытом капоте фары Виллиса легко развернуть, чтобы осветить моторный отсек. Мечта ремонтника!

Разные подходы к созданию ГАЗ-67Б и Willys MB

Достоинства Willys MB по сравнению с ГАЗ-67Б обусловлены очень разными историями создания автомобилей.

Willys MB на Параде Победы в Москве.

Американский внедорожник делали с чистого листа, в расчете на выгодные государственные заказы. Инженеров не связывала необходимость унификации с серийными моделями.

АЗ-67Б на военном параде уже через несколько лет после Победы.

А создатели ГАЗ-67Б вынуждены были максимально использовать уже существующие в Горьком агрегаты и узлы. В частности, применять готовые двигатель, коробку передач, элементы рулевого управления и тормозной системы. Но для ремонтников такая унификация была как раз преимуществом.

Сколько ГАЗ-67Б и Willys MB было в Красной Армии

Конкурентами советский и американский автомобиль в годы Великой Отечественной фактически не были. До 1945 года сделали менее пяти тысяч ГАЗ-67Б, вместе с ГАЗ-64 – менее шести тысяч. Виллисов по договору ленд-лиза в СССР поставили около 50 тысяч.

Горьковский завод до переезда был загружен разной продукцией: делал грузовики, двигатели, танки и броневики БА-64Б на базе того же ГАЗ-67. Причем после массированной бомбардировки летом 1943 года производство сумели возобновить в кратчайшие сроки. Но ГАЗ-67Б массово стали выпускать уже после войны.

Сегодня ГАЗ-67Б и Willys MB заслуженно стоят в музеях рядом. Оба воевали в рядах Красной Армии, проехали от Москвы до Берлина и оба победили!

Это был тяжеловес: он громил Тигров и Пантер и разносил доты с одного удара – тяжелый танк ИС‑2 состоял на вооружении с 1943-го до 1990-х годов!