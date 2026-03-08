Какими были Запорожцы для иностранцев и почему их покупали за границей

Эксперт Канунников рассказал, чем экспортные ЗАЗ отличались от обычных машин

В СССР отношение к Запорожцам было двояким. Над заднемоторными компактными машинами с шумными моторами воздушного охлаждения посмеивались, а иногда и издевались. Но одновременно и любили, поскольку Запорожцы были самыми дешевыми и для многих первыми в жизни личными машинами.

Экспортный вариант Запорожца ЗАЗ-965 на колесах с шинами Dunlop.

Сложное имя для продаж – Запорожец

Запорожцы ЗАЗ-965 почти сразу после начала серийного производства стали показывать на международных выставках, а западные дилеры советских автопроизводителей выставили их в автосалонах.

Экспортные ЗАЗ-965АЭ – они же Yalta и Москвичи бельгийского дилера Scaldia-Volga.

Интерес к очень недорогой компактной машине за рубежом был, но первой проблемой стало имя автомобиля из Запорожья. Слово Запорожец и на русском-то не сразу стало привычным. А в западных странах фигурировали написания Zaporogets, Zaporothets и иные аналогичные варианты написания латиницей. Но все эти имена на европейских языках были не то что неблагозвучными, а просто нечитаемыми и непроизносимыми.

Так ЗАЗ-965 стал первым советским автомобилем, получившим отдельное экспортное имя. Позже, уже в 1970-х годах, Жигули на Западе стали Ладой (Lada), а «горбатый» Запорожец – Ялтой (Jalta). Это имя звучало и благозвучно, и нейтрально. Придумали его еще в 1962 году, в первую очередь, для экспорта в Финляндию.

Руль с утопленной ступицей и кольцом звукового сигнала сначала появился на экспортных ЗАЗ-965АЭ.

Северная страна и ее автомобильный рынок были небольшими, но советские машины пользовались там устойчивым и неплохим спросом. А СССР был очень заинтересован в западной твердой валюте.

Название Ялта прижилось и на иных рынках. Правда, в Голландии, где ЗАЗ-965 тоже продавали, имя советской микролитражки писали немного по-другому – Yalta.

Качество советских машин для экспорта

Экспортный ЗАЗ-965АЭ в музее в Дрездене.

Как и иные советские автомобили, экспортные Запорожцы под названием Ялта собирали и контролировали особенно придирчиво и тщательно. Кстати, зная это, советские граждане мечтали купить именно экспортные варианты автомобилей. Тем более что и материалы обивки салона и потолка были порой более дорогими. Экспортные машины иногда попадали в руки советских граждан.

Для экспорта Запорожский завод в 1965 году подготовил специальную версию «горбатого» – 965АЭ. Для экспортных машин сделали оригинальный передок: вместо панели с углублением поставили выступающую накладку. Сначала это была съемная деталь, но вскоре панель стала цельной.

Кроме того, с передка убрали пятиконечную звезду. Она для экспорта в капиталистические страны точно была лишней. Кстати, по той же причине еще в 1957 году звезда исчезла с передка Волги ГАЗ-М21.

Совсем скоро все внешние изменения экспортных Запорожцев появились и на обычных ЗАЗ-965А, поступающих в продажу в СССР. Но версию ЗАЗ-965АЭ украсили хромированными молдингами на бортах и оснастили зеркалом заднего вида на левом крыле.

Финская реклама советской микролитражки Jalta.

Кроме того, автомобили для продажи за рубежом комплектовали улучшенными обивкой салона и шумоизоляцией. На «горбатые» для поставок за границу впервые установили и руль с утопленной ступицей и модным в 1960-е годы хромированным кольцом звукового сигнала.

На часть ЗАЗ-965АЭ устанавливали пепельницу и даже радиоприемник. Позднее для некоторых западноевропейских стран Запорожцы оборудовали местами крепления ремней безопасности, которые в Союзе обязательными стали лишь в первой половине 1970-х годов.

Десятая часть Запорожцев – на экспорт

Именно экспортные ЗАЗ-965АЭ впервые стали оснащать двигателями увеличенной с 27 л.с. до 30 л.с. мощности. Но вскоре такие моторы получили все машины. В Запорожье создали даже модификацию с правым рулем – ЗАЗ-965Д. Но в странах с левосторонним движением машины интереса не вызвали, поэтому «праворукий» 965-й остался невостребованным.

Западные дилеры (в первую очередь, финская фирма Konela, а также бельгийская Scaldia-Volga и другие) устанавливали на автомобили иные шины, иногда и иностранные радиоприемники.

Как удивительно это сегодня ни звучит, но с 1961 по 1969 годы за границу отправлялось около 10% всех выпускаемых Запорожцев. В первую очередь, советские микролитражки покупали, конечно, в соцстранах. В лидерах была Болгария, где продали почти 14,5 тысячи машин. В ГДР, где ЗАЗ-965 стал условным конкурентом Trabant, реализовали 12 554 экземпляров ЗАЗ-965.

На Западе автомобили тоже продавали, хотя и не в столь внушительных количествах. В небольшой Финляндии покупателей нашел 1201 автомобиль, в Дании – 1200 машин. Свыше четырехсот ЗАЗ-965АЭ продали в Нидерландах и чуть больше 750 – в Бельгии.

Ушастый Запорожец с французским мотором

Выставочная версия ЗАЗ-966 – Yalta 1000 с двигателем Renault.

Конечно, и завод, и «Автоэкспорт» рассчитывали на продажи за рубежом нового, дебютировавшего в 1966 году, ЗАЗ-966. Позже эта модель получила в Союзе прозвище «ушастый». И исключительно в расчете на экспорт Запорожец попробовали «поженить» с двигателем Renault.

На выставках за рубежом машину показывали под именем Yalta 1000. Сзади стоял двигатель Renault рабочим объемом 0,9 л жидкостного, в отличие от штатного мотора, охлаждения. Такие агрегаты ставили на несколько моделей французских автомобилей. На популярном компактном, но четырехдверном Renаult 8 мотор развивал мощность 40 л.с.

Превращение Запорожца в Yalta 1000 требовало, конечно, значительных переделок. Кроме того, машина стала бы заметно дороже. А ведь одним из главных козырей советских автомобилей была, конечно, низкая цена.

ЗАЗ Элита и другие экспортные версии

Экспортный Запорожец по имени ZAZ 1200 V-4.

ЗАЗ-966 выпускали в нескольких экспортных модификациях. В частности, делали версию с мелитопольским двигателем V4 уменьшенного с 1,2 л до 1,1 л рабочего объема. Такой агрегат был нужен в странах, где автомобили с моторами объемом до 1,1 л имели значительные налоговые льготы. Чтобы двигатель не потерял в мощности, увеличили степень сжатия, и мотор, как и стандартный 1,2-литровый, развивал 40 л.с. Запорожцы с такими агрегатами собирали с 1969 по 1971 годы.

SAS Eliette, он же ЗАЗ-968АЭ.

В некоторых странах экспортные ЗАЗ-968 несли громкое имя SAS Eliette. Внешне автомобили почти не отличались от стандартных. Правда, стекла, а заодно и задние катафоты, получали хромированную окантовку. Но куда важнее было то, что на часть автомобилей ставили двухконтурную тормозную систему и замок зажигания с противоугонным устройством. На машинах для продажи в Союзе все это появилось позже.

В Италию машины поставляли без аккумуляторов, сидений и внутренних обивок. Все это монтировал местный дилер.

В 1975 году завод начал выпуск версии ЗАЗ-968АЭ. Автомобиль оснастили 45-сильным двигателем рабочим объемом 1,2 л, рассчитанным на бензин АИ-93. В СССР такая машина была практически неизвестна. Да и большой радости у покупателей она бы не вызывала: одним из главных достоинств Запорожцев числили возможность заправлять их дешевым низкооктановым бензином А-76.

Салон SAS Eliette почти не отличался от стандартного.

ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 активно экспортировали, но девяносто процентов машин продавали в соцстранах. В Польше реализовали почти 71 тысячу автомобилей, в ГДР – больше 66 тысяч. Среди капиталистических стран на первом месте стояла Италия, где продали более 8000 машин. Второе место заняла Австрия – туда экспортировали 1424 автомобиля. Около 1000 Запорожцев продали в Греции, 253 машины – в Голландии.

Эксперименты с Запорожцами

Модернизированный ЗАЗ-968М серийным не стал. Но на рекламных фото появлялся.

Проектируя последний заднемоторный автомобиль Запорожец ЗАЗ-968М, получивший в Союзе прозвище «эмка», создали и экспортную модификацию ЗАЗ-968МЭ. На этой машине стоял двигатель V4 рабочим объемом 1,2 л мощностью 43 л.с. с карбюратором ДААЗ, который называли «жигулевским», поскольку впервые его поставили на автомобили ВАЗ, и иным воздушным фильтром.

Создали даже экспортный ЗАЗ- 968МБЭ с ручным управлением в вариантах с двигателями, развивающими 38 л.с. и 43 л.с. Но таких машин собрали всего несколько десятков – специально для поставок в Монголию. Но и «эмки» с обычным управлением за границей уже практически не пользовались спросом. Автомобильный мир сильно и стремительно менялся.

В рекламных проспектах «Автоэкспорта» мелькали фото ЗАЗ-968М с иными колесными дисками и колпаками. Но это были опытные автомобили., причем серьезно отличающиеся от стандартных. На «эмках» обкатывали и переднюю подвеску McPherson, и дисковые тормоза спереди. Испытывали и 50-сильный вариант двигателя. Но все это ни на экспортных, ни на обычных Запорожцах так и не появилось.

Заднемоторные машины, которые в 1960-х годах на фоне аналогов внешне и конструктивно выглядели вполне прилично, в 1980-х годах окончательно устарели. И это понимали не только западные, но и советские покупатели.

