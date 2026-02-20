15 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел

Эксперт Канунников напомнил про самые необычные советские грузовые машины

Грузовики в СССР долго были самыми главными автомобилями. Их в огромных количествах производили более ста заводов! Нет, конечно, базовые шасси и агрегаты делали куда меньше предприятий. Но множество других, более мелких заводов и заводиков практически во всех республиках Союза выпускали фургоны, самосвалы, различные спецмашины. Так что советские грузовики – это целая вселенная!

Многие помнят массовые модели, на которых учились ездить и сдавали экзамены на права, работали, с которыми познакомились в армии, наконец, просто перевозили мебель на новую квартиру. Но помимо серийных, широко известных машин наши заводы построили уйму прототипов, опытных образцов. Кроме того, ряд предприятий мелкосерийно выпускали грузовики и фургоны, которые нынче почти забыты. В нашей подборке – лишь капля из этого огромного океана…

