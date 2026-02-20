#
15 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел

Эксперт Канунников напомнил про самые необычные советские грузовые машины

Грузовики в СССР долго были самыми главными автомобилями. Их в огромных количествах производили более ста заводов! Нет, конечно, базовые шасси и агрегаты делали куда меньше предприятий. Но множество других, более мелких заводов и заводиков практически во всех республиках Союза выпускали фургоны, самосвалы, различные спецмашины. Так что советские грузовики – это целая вселенная!

Многие помнят массовые модели, на которых учились ездить и сдавали экзамены на права, работали, с которыми познакомились в армии, наконец, просто перевозили мебель на новую квартиру. Но помимо серийных, широко известных машин наши заводы построили уйму прототипов, опытных образцов. Кроме того, ряд предприятий мелкосерийно выпускали грузовики и фургоны, которые нынче почти забыты. В нашей подборке – лишь капля из этого огромного океана…

Один из самых маленьких грузовиков СССР – КМЗ-3 1960 года. Киевский мотоциклетный завод взялся за создание подобных машин в 1959-м. КМЗ-3 грузоподъемностью 500 кг оснастили мотоциклетным мотором объемом 0,75 л, мощностью 26 л.с. Тормоза и рулевое управление взяли от Запорожца. Кабину соорудили из алюминия. Эксперименты продолжали до 1962 года, но в серийную продукцию они не вылились.
Рекордсмен совсем иного свойства – монструозный МАЗ-7907. Машина грузоподъемностью 150 т, снаряженной массой 65,8 т представляла собой два сочлененных звена. Колесная формула 24х24, управляемые восемь осей – четыре передних и четыре задних. Все это приводила в движение газовая турбина мощностью 1250 л.с. с электрической трансмиссией. Которая, к слову, и оказалась самым слабым местом машины. В середине 1980-х построили лишь два экземпляра.
Полугусеничные автомобили ЗИС-22 и ЗИС-42 во время войны выпускали серийно. Их наследником должен был стать ЗИС-153 на базе нового грузовика ЗИС-120 со 110-сильным двигателем. В 1950-1951 гг. изготовили два прототипа, провели первые испытания, но у машины было слишком много недостатков. Да и вообще время полугусеничных автомобилей прошло.
Небольшую партию самосвалов КрАЗ-256Б1-030 сделали в 1986 году для работ на Чернобыльской АЭС. Машина, в частности, имела одноместную кабину со свинцовой защитой и установку для фильтрации воздуха.
Этот грузовик сделал Черниговский завод специального автотранспорта, который работал, в основном, по заказам учреждений министерства культуры. Бортовой грузовик с оригинальной двухрядной кабиной создали на шасси ЗИЛ-131 в единственном экземпляре по заказу киношников.
Подобные чудеса изредка встречались на улицах. ЗИЛ-113Г с неофициальным прозвищем Чебурашка представлял собой бортовой грузовик с переделанной кабиной от ЗИЛ-131 на легковом шасси. Подобные конструкции на ЗИЛе делали много лет на шасси разных легковых моделей для сопровождения испытаний лимузинов. Грузовики достигали скорости 170 км/ч. Была даже идея наладить серийное производство, но предпочтение отдали «бычку».
На стадии создания семейства МАЗ-500, в том числе самосвала, построили прототип МАЗ-510Г с одноместной кабиной. Идея, как водится, заключалась в экономии металла. Однако расчеты показали, что затраты на выпуск оригинальных кабин лишь для одной модификации перекроют полученную экономию. Самосвал МАЗ-503 получил стандартную унифицированную кабину.
Фургоны, которые выпускали в эстонском Тарту на газовских шасси в довольно приличных количествах, теперь почти забыты. А некогда их поставляли во многие города СССР. Одной из самых распространенных была модель ТА-9А для перевозки продовольствия и промтоваров. А по спецзаказам в совсем небольших количествах на базе модификации ТА-9А2 делали и необычные бортовые грузовики с двойной кабиной.
При создании полноприводного ГАЗ-66, хорошо известного многим под именем Шишига, построили и ГАЗ-34 с колесной формулой 6х6. Автомобиль грузоподъемностью 3500 кг оснастили мотором V8 мощностью 140 л.с., коробкой передач и сцеплением, унифицированными с агрегатами ЗИЛ-131, и задней подвеской ЗИЛ-157. Сделали восемь опытных образцов, но в итоге от производства конкурента грузовикам ЗИЛ отказались.
Гиганта длиной около 11 м, шириной 3 м и высотой тоже почти 3 м создали в Москве, в 1965 г. Машина НАМИ-076 Ермак с 300-сильным двигателем ЯМЗ, автоматической трансмиссией с понижающей передачей имела два блокируемых межосевых дифференциала. Проект передали на Могилевский автозавод, но до производства машина так и не дошла.
Седельные тягачи Колхида хорошо знали по всей стране. Помимо тягача на заводе активно работали и над бортовым грузовиком с удлиненной, по сравнению с тягачом, базой. Сначала это был КАЗ-605 (на фото), затем — КАЗ-608Г. В серию автомобили не пошли, но позднее некоторые автопредприятия самостоятельно сооружали бортовые грузовики на базе тягачей, прошедших капитальный ремонт.
Среди аэродромных тягачей СССР одним из рекордсменов был МоАЗ-7915, рассчитанный на буксировку самых тяжелых, массой до 400 т (на грунтовых аэродромах – до 275 т) самолетов. Собственная масса тягача с балластом — 75,5 т, двигатель – 600-сильный. В 1987-1995 гг. сделали чуть более десяти таких машин.
Фургончики НИИАТ-А925.01 не только электрические, но и, строго говоря, серийные! Спроектировали машину грузоподъемностью 500 кг с пространственной рамой и алюминиевыми панелями в Москве в НИИАТе (НИИ Автотранспорта). Семь прототипов сделали на Орловском опытном заводе, а затем в 1974-м на Апшеронском экспериментальном заводе построили партию еще из десяти фургончиков.
БЗСА-4706 – продукт Бакинского завода спецавтомобилей, который был известен фургонами на базе автобусов ПАЗ. Эту машину 1989 года тоже создали на основе агрегатов ПАЗ, модернизированной рамы ЗИЛ и с кабиной МАЗ-5551. После распада СССР производство сошло на нет.
Симпатичный АВП-51 создали на Горьковском заводе торгового машиностроения, делавшем фургоны, автолавки и кинопередвижки на шасси ГАЗ. Фургоны АВП выпускали в нескольких модификациях на шасси ГАЗ-51 с 1956 по 1960 гг. Сделали всего 429 машин.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
20.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
