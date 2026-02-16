Самые необычные машины советской милиции — кому их доверяли

Эксперт Канунников поделился архивными кадрами редких машин милиции СССР

Когда впервые в 1970-е годы увидел на улице Мерседес в желто-синей милицейской раскраске, испытал чувство куда более сильное, нежели мы все пережили бы теперь, встретив, скажем, Rolls-Royce с надписью ДПС. Иномарка, да еще Mercedes-Benz, в советской милиции выглядела инопланетянином, приземлившимся в родном дворе.

Иномарки в милиции стали появляться в начале 1970-х. Вероятно, даже раньше, чем в Москве прошла международная выставка «Кримтехника-74», куда помимо прочего западные фирмы привезли и несколько автомобилей в полицейской комплектации. Однако белый американский универсал Ford Galaxy, неизменно привлекающий внимание прохожих, появился в Москве еще до этого. Говорили, что его американцы СССР просто подарили.

Одна из самых распространенных милицейских иномарок первой половины 1970-х – Mercedes-Benz семейства W108/W109.

В милицию в 1970-х пошли породистые немецкие автомобили: Mercedes-Benz и BMW. У обычных постов ГАИ они, конечно, не стояли. В основном, иномарки сопровождали правительственные кортежи, которые стремительно проносились по Ленинскому проспекту в аэропорт Внуково или по Ленинградке в Завидово, в сторону дачи генсека Брежнева. Мерседесы, как правило, сопровождали и длинные парадные колонны при встречах почетных зарубежных гостей, которых, опять же, везли по Ленинскому, улице Димитрова (ныне Якиманка), через Большой Каменный мост – в Кремль.

Забавно, что милицейский BMW сыграл эпизодическую роль в фильме 1978 года «Букет на приеме» из бесконечного детективно-назидательного цикла «Следствие ведут знатоки». Патруль на BMW успешно участвует в поимке преступников, пытающихся захватить Волгу-такси.

Французские автомобили в выставочном милицейском исполнении. На переднем плане – универсал Renault 18, за ним – фургон модели Traffic.

Особенно много Мерседесов в милиции появилось перед Олимпиадой-80. Поговаривали, что под покупку автомобилей для милиции часть этих машин уходила высшим советским руководителям и их детям. Но это – отдельная история.

Порой встречались и иные иномарки в милицейской раскраске, скажем, совсем экзотический в наших широтах Dodge Tradesman и шведский Volvo 264. Служили в милиции и французские Renault разных моделей, и даже Porsche 911! Последних, по слухам, было даже два. Один я видел. Этот автомобиль с кузовом тарга (съемная середина крыши) попал и на АЗЛК, а потом и на Дмитровский полигон – на короткие испытания. Судьба того Porsche неизвестна, хотя ею и озабочены ныне многие любители нашей автомобильной истории.

Большинство машин, помимо западногерманских, попадало в милицию в качестве единичных образцов, часто после различных международных выставок, которые проводились в Москве.

Самые интересные архивные кадры мы собрали в нашей фотоподборке:

Уже в новые, перестроечные времена в столице стали появляться американские милицейские автомобили Ford Crown Victoria и Chevrolet моделей Caprice и Cavalier, ну а затем и много других иномарок. Но это – другая история, другой страны…