Новый Mercedes-Benz A-класса. Неужто будет кроссовер?

Преемник Mercedes-Benz A-класса на платформе MMA появится в 2028 году

Mercedes-Benz раскрыл первые детали о преемнике A-класса, выход которого намечен на 2028 год. Это будет пятая по счету модель на новой платформе MMA.

Изначально для нового семейства на базе модульной архитектуры Mercedes-Benz (MMA), призванного сменить прежнюю платформу MFA, планировалось четыре модели: CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB. А вот классический компактный хэтчбек A-класса, аналог Volkswagen Golf, – в планах не значился. Однако после консультаций с европейскими дилерами гендиректор концерна Ола Каллениус принял решение: пятая модель в линейке все же появится. Преемник легендарного хэтчбека дебютирует в 2028 году.

Конкретных деталей о дизайне новой модели не раскрывают. Однако, согласно данным издания Automobilwoche, речь идет о кроссовере – автомобиле с чертами SUV, но более низкой посадкой.

Модульная архитектура Mercedes-Benz (MMA) – это новая платформа, разработанная, в первую очередь, для электромобилей начального и компактного сегментов. Она объединяет технологии полностью электрических (BEV) и 48-вольтных мягких гибридов. Электромобили на MMA используют 800-вольтную архитектуру (в зависимости от версии), а все модели получат новую электронику и операционную систему MB.OS.

Сборка преемника A-класса, вероятно, будет налажена на заводе в венгерском Кечкемете. Туда же в первом квартале перенесут производство текущей модели из Раштатта, прежде чем она завершит свой цикл в конце 2027 года.

Стартовая цена новинки предполагается чуть ниже 40 000 евро (3,7 млн рублей).

Вероятно, появится и заряженная версия A-класса от подразделения AMG.

Источник:  Auto, Motor und Sport
