Mercedes-Benz бросает вызов Tesla в области автономного вождения

Mercedes-Benz представит в США систему автономного вождения MB.DRIVE ASSIST PRO

Mercedes-Benz готовится представить в США новую систему помощи водителю для автономного вождения. Уже к концу года компания планирует выпустить MB.DRIVE ASSIST PRO, которая позволит автомобилям самостоятельно ездить по городским улицам.

Система способна проходить перекрестки, выполнять повороты, реагировать на светофоры и ориентироваться в плотном городском трафике. Ранее такие возможности в США в основном предоставляла только Tesla со своей Full Self-Driving (FSD), которая с февраля будет доступна только по подписке.

Mercedes-Benz предложит свою систему за 3950 долларов на три года, а также в виде ежемесячной или годовой подписки – их стоимость объявят позже. Для сравнения, цена FSD у Tesla – около 8000 долларов при покупке или 99 долларов в месяц.

Большинство автопроизводителей до сих пор ограничивают использование автопилота трассами и автомагистралями. Городские улицы сложнее из-за пешеходов, велосипедистов и непредвиденных ситуаций. Поэтому запуск MB.DRIVE ASSIST PRO Mercedes считают значительным прорывом.

Как и у Tesla, система Mercedes требует от водителя постоянного контроля за дорогой и готовности вмешаться. Полностью беспилотные автомобили пока остаются целью будущего, сдерживаемой вопросами безопасности и регулирования.

MB.DRIVE ASSIST PRO использует мощную аппаратную платформу с примерно 30 датчиками – камерами, радарами и ультразвуковыми сенсорами. Данные обрабатывает компьютер, способный выполнять до 508 триллионов операций в секунду.

Первой моделью на новой платформе MB.OS станет Mercedes CLA. Она будет работать с программным обеспечением «DRIVE AV» от Nvidia и поддерживать обновления «по воздуху», что позволит постепенно улучшать функции автономного вождения.

«За рулем» можно читать и в MAX