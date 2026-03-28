Легенду ралли превратили в стильный рестомод с мощным мотором

Британский стартап Audacious Automotive представил рестомод на базе Audi Quattro

Рестомод от британской компании Audacious Automotive – это, по сути, совершенно новая машина, построенная на базе старой легенды.

Рестомод The Coupe

За основу берутся два автомобиля: классический Audi Quattro и современный Audi RS4. В итоге получается гибрид, где кузов от первого сочетается с мощнейшим, доработанным двигателем от второго.

Мощность силового агрегата доведена до впечатляющих 600 лошадиных сил. Такой апгрейд превращает некогда революционный для своего времени полноприводный спорткар в настоящего монстра наших дней. Правда, удовольствие это обойдётся в круглую сумму.

Рестомод The Coupe

Цена вопроса начинается от 466 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет около 38 миллионов рублей. И это только стоимость работ по созданию самого рестомода. К этой цифре нужно прибавить расходы на поиск и покупку двух донорских машин – оригинального Quattro и RS4. В общем, итоговая цена для клиента может оказаться ещё выше. Проект, получивший название просто «The Coupe», позиционируется как штучный продукт для истинных ценителей и коллекционеров.