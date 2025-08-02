#
Volkswagen не оставит популярный хэтчбек без ДВС

Томас Шефер: Volkswagen продолжит производство Golf GTI с ДВС до середины 2030-х

Volkswagen будет продолжать производить модель Golf GTI с бензиновым двигателем до середины 2030-х годов, невзирая на ужесточение экологических стандартов и рост налогов на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европе.

Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI

Глава компании Томас Шефер отметил, что ДВС будут сохранять «сильное присутствие», возможно, с элементами электрификации.

Это может подразумевать появление гибридных модификаций GTI, подобно уже существующему GTE – подключаемому гибриду с 1,5-литровым двигателем, батареей на 19,4 кВт·ч и мощностью 268 л.с.

В настоящее время Golf GTI укомплектован 2,0-литровым турбомотором, способным выдавать до 321 л.с. в специальной версии Edition 50, которая не будет доступна в США, как и версия Clubsport с мощностью 296 л.с.

Интерьер Volkswagen Golf GTI
Интерьер Volkswagen Golf GTI
Однако спрос на модель снижается: если в 2015 году Volkswagen произвел более миллиона Golf, то в 2025 году запланировано выпустить лишь 250 000 автомобилей.

Источник: 32cars

Фото:Volkswagen
02.08.2025 
Фото:Volkswagen
