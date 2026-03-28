По приговору суда: злостным нарушителям установят в машину «скоростную няньку»

Суд сможет принудительно ограничить скорость авто для недобросовестных водителей

С 1 июля суды американского штата Вирджиния получили право выносить необычный приговор любителям быстрой езды: вместо того чтобы временно проститься с водительскими правами, злостные нарушители будут вынуждены добровольно устанавливать на свой автомобиль «умный» ограничитель скорости, который не позволит им разгоняться сверх нормы.

Новый закон, получивший название программа «Интеллектуальная помощь в управлении скоростью», дает судьям право предлагать отъявленным лихачам своеобразную сделку: либо ты лишаешься прав, либо твой автомобиль обзаводится электронным надзирателем.

Впрочем, выбора как такового у водителей, попавшихся на превышении скорости свыше 160 км/ч или замеченных в особо опасном стиле вождения, практически нет.

Технология работает просто и жестко: устройство считывает данные GPS, сверяет их с картой дорог и, как только водитель пытается нажать на газ сверх разрешенного лимита, вмешивается в управление, ограничивая подачу топлива. Обмануть систему не получится. Если нарушитель соглашается на программу, закон предписывает ему управлять исключительно тем автомобилем, на котором установлен ограничитель. Попытка взять напрокат другую машину или вмешаться в работу устройства грозит уже уголовным преступлением.

В полиции Вирджинии не скрывают, что пошли на эту меру от отчаяния: статистика смертности на дорогах штата продолжает пугать. Только за прошлый год здесь зарегистрировали более 25 тысяч аварий, связанных с превышением скорости, и свыше 400 летальных исходов. Штрафы и временное лишение прав, по мнению властей, перестали быть сдерживающим фактором.