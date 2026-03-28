Первая сотня роботакси начнет ездить по Москве до конца года
28 марта
Первая сотня роботакси начнет ездить по Москве до конца года
Как правильно оформить ДТП беспилотного...
Тизер нового кроссовера Subaru
28 марта
Это вам не шутка: Subaru представит 420-сильный кроссовер 1 апреля
Трехрядный электрокроссовер Subaru скоро...
Почему россияне стали чаще выбирать автопутешествия вместо поезда и самолета?
28 марта
Почему россияне стали чаще выбирать автопутешествия вместо поезда и самолета?
80% россиян планируют путешествовать на...

По приговору суда: злостным нарушителям установят в машину «скоростную няньку»

Суд сможет принудительно ограничить скорость авто для недобросовестных водителей

С 1 июля суды американского штата Вирджиния получили право выносить необычный приговор любителям быстрой езды: вместо того чтобы временно проститься с водительскими правами, злостные нарушители будут вынуждены добровольно устанавливать на свой автомобиль «умный» ограничитель скорости, который не позволит им разгоняться сверх нормы.

Современные комплексы фиксации на дороге видят вас раньше, чем вы их

Новый закон, получивший название программа «Интеллектуальная помощь в управлении скоростью», дает судьям право предлагать отъявленным лихачам своеобразную сделку: либо ты лишаешься прав, либо твой автомобиль обзаводится электронным надзирателем.

Впрочем, выбора как такового у водителей, попавшихся на превышении скорости свыше 160 км/ч или замеченных в особо опасном стиле вождения, практически нет.

Технология работает просто и жестко: устройство считывает данные GPS, сверяет их с картой дорог и, как только водитель пытается нажать на газ сверх разрешенного лимита, вмешивается в управление, ограничивая подачу топлива. Обмануть систему не получится. Если нарушитель соглашается на программу, закон предписывает ему управлять исключительно тем автомобилем, на котором установлен ограничитель. Попытка взять напрокат другую машину или вмешаться в работу устройства грозит уже уголовным преступлением.

В полиции Вирджинии не скрывают, что пошли на эту меру от отчаяния: статистика смертности на дорогах штата продолжает пугать. Только за прошлый год здесь зарегистрировали более 25 тысяч аварий, связанных с превышением скорости, и свыше 400 летальных исходов. Штрафы и временное лишение прав, по мнению властей, перестали быть сдерживающим фактором.

Алексеева Елена
28.03.2026 
