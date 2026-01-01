Путешествия
Почему в России не появятся дороги без ограничения скорости

Эксперт Осипов: В РФ не будет безлимитных дорог из-за недостаточной подготовки водителей

В Министерстве транспорта России рассматривают возможность строительства автодорог без скоростных ограничений, однако перспективы этого проекта выглядят неясно.

Заместитель министра транспорта Константин Пашков отметил, что современные автомобили способны развивать высокие скорости, но в стране недостаточно соответствующей инфраструктуры, и ее создание потребует значительных финансовых вложений. Основной проблемой остается крайне низкое качество обучения водителей, добавил автоэксперт Андрей Осипов.

Он уточнил: «В немецких автошколах учат ездить по автобану на 140 км/ч, а у нас многие не справляются даже на обычных трассах». Осипов подчеркнул, что российские автошколы не подготавливают водителей к реальным дорожным условиям, ограничиваясь лишь базовыми навыками.

Хотя большинство российских дорог проектируют с расчетом на скорость 150 км/ч, безопасность на таких участках не обеспечивается, отметил эксперт.

Кроме того, отсутствие дорожной культуры, неопытность в оценке скорости и дистанции, а также проблемы с инфраструктурой сводят на нет саму идею создания скоростных трасс.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Readovka
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
01.01.2026 
Фото:freepik / freepik
