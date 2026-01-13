Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в РФ

Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России

Компания Mercedes-Benz получила официальное разрешение на использование своего товарного знака в России.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла положительное решение по заявке, поданной осенью 2025 года.

С этого момента бренд может выпускать и реализовывать автомобили и запчасти на территории РФ. Заявка на регистрацию товарного знака была подана в сентябре 2025 года.

Регистрация проводилась по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): номер 12, который относится к автомобилям, и номер 37 – к ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

