#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
13 января
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Kia зарегистрировала в России два товарных...
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
13 января
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
Эксперты: расставаться с машиной нужно на пике...
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
13 января
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Эксперт Целиков опубликовал топ-15 авторынков...

Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в РФ

Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России

Компания Mercedes-Benz получила официальное разрешение на использование своего товарного знака в России.

Рекомендуем
Чего на самом деле хочет от вас инспектор ГАИ, когда говорит эти фразы

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла положительное решение по заявке, поданной осенью 2025 года.

С этого момента бренд может выпускать и реализовывать автомобили и запчасти на территории РФ. Заявка на регистрацию товарного знака была подана в сентябре 2025 года.

Регистрация проводилась по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): номер 12, который относится к автомобилям, и номер 37 – к ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 13
13.01.2026 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0