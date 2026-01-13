Mercedes-Benz получил право продавать и выпускать автомобили в РФ
Компания Mercedes-Benz получила официальное разрешение на использование своего товарного знака в России.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла положительное решение по заявке, поданной осенью 2025 года.
С этого момента бренд может выпускать и реализовывать автомобили и запчасти на территории РФ. Заявка на регистрацию товарного знака была подана в сентябре 2025 года.
Регистрация проводилась по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): номер 12, который относится к автомобилям, и номер 37 – к ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте