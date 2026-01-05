Разработчик передовых автомобильных систем привлек инвестора в лице Mercedes-Benz

Mercedes-Benz приобрел 3% в Afari Technology — разработчике системы G-Pilot

Mercedes-Benz купил долю в реструктурированной компании Lifan Technology, теперь известной как Afari Technology (Qianli Technology).

Эта компания разработала систему активных помощников водителя G-Pilot в разных версиях. Базовые варианты системы устанавливаются на массовые модели Geely, а флагманская версия G-Pilot H9 оснащена пятью LiDAR-сенсорами, тринадцатью камерами, пятью радарными датчиками миллиметрового диапазона, двенадцатью ультразвуковыми датчиками, двумя сонарами и шестью микрофонами.

Данные обрабатываются двумя процессорами Nvidia Drive Thor-U с мощностью 1400 триллионов операций в секунду (TOPS), что обеспечивает соответствие стандарту автономного вождения третьего уровня (L3). Система G-Pilot H9 применяется в флагманском кроссовере Zeekr 9X от компании Geely Automobile.

Таким образом, компания Afari Technology не только развивает передовые автотехнологии, но и привлекла стратегического инвестора в лице Mercedes-Benz. Размер вложений составил около 200 миллионов долларов, что дало Mercedes-Benz долю в размере 3% компании.

