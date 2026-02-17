Российские грузовики получили мосты отечественного производства

КАМАЗ запустил в Набережных Челнах модернизированное производство ведущих мостов

В день полувекового юбилея первого грузовика КАМАЗ запустил собственное производство мостов.

В проект модернизированного производства ведущих мостов было вложено 6,5 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Высокотехнологичный комплекс разместился на площади 130 тыс. кв. м и включает 11 цехов, в которых установлено 6 тыс. единиц оборудования. Благодаря новому производству создано 2,8 тыс. рабочих мест.

Как было отмечено на открытии, предприятие будет выпускать ведущие мосты для грузовиков поколений К3 и К5, то есть всей линейки КАМАЗа – таким образом, косвенно подтверждено, что машины К4 выводятся из производственной программы. Новые мосты отличаются легкостью, компактностью и повышенным ресурсом.

Для грузовиков К5 будет использоваться цельнолитой картер моста, включающий цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески. Нагрузочная способность таких мостов выше, чем у прежних. По результатам испытаний, долговечность новых картеров составляет 6 млн циклов, что превосходит классический штампосварной картер в шесть раз. Кроме того, за счет применения стенок картера разной толщины удалось снизить вес моста.

Ведущие мосты – один из ключевых автокомпонентов, его освоение позволяет устранить потенциальный дефицит в цепочке поставок и укрепляет технологический суверенитет КАМАЗа.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте