Первому выпущенному КАМАЗу исполнилось полвека

КАМАЗ отмечает 50 лет с момента выпуска первой модели КАМАЗ-5320 в 1976 году

Первому серийному грузовику КАМАЗ исполнилось 50 лет – 16 февраля 1976 года с главного конвейера предприятия сошел первый бортовой КАМАЗ-5320.

Это произошло спустя шесть с небольшим лет после начала строительства самого завода КАМАЗ – стройка в Набережных Челнах стартовала 13 декабря 1969 года. Как вспоминает пресс-служба автогиганта, первый собранный на конвейере КАМАЗ-5320 своим ходом прибыл в Москву на Красную площадь. За рулем машины с заводским номером 0000001 находился водитель-испытатель Валерий Перетолчин, а вместе с ним в почетный экипаж входили монтажник Дмитрий Загребельный и работник «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» Рафис Сабирзянов.

Запуск сборки этих машин был долгожданным событием для советского машиностроения – страна остро нуждалась в грузовиках современного типа. Конструкция КАМАЗ-5320 воплотила самые передовые инженерные решения тех лет. Машины комплектовали дизельным V8 КАМАЗ-740 мощностью 210 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Бортовая платформа имела откидные борта и каркас для установки тента.

До 1978 года завод запустил три модели – базовый грузовик КАМАЗ-5320, самосвал КАМАЗ-5511 и седельный тягач КАМАЗ-5410, ставшие основой целого семейства большегрузов. На заводе отмечают, что модели на основе КАМАЗ-5320 покинули конвейер в 2000 году. Хотя классическое поколение К3 выпускается до сих пор.

А первенец завода сохранился до наших дней. Он много лет работал в Башкирии, затем был выкуплен и восстановлен заводом и ныне является экспонатом Визит-центра в Набережных Челнах.

По случаю юбилея на 16 февраля в городе запланирован ряд мероприятий – в частности, торжественное открытие завода мостов ПАО «КАМАЗ».

