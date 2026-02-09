В России начали выпускать тягач для тяжелых условий

Стартовало производство полноприводного тягача КАМАЗ-65956 поколения К5

С конвейера КАМАЗа сошел первый экземпляр новой модели с индексом 65956, относящийся к поколению К5.

Это тяжелый трехосный седельный тягач с колесной формулой 6×4.

Он широко унифицирован с КАМАЗ‑65955, который выпускается больше года, но является полноприводным. У машин общие двигатель, электрооборудование, система выпуска, пневматическая и топливная системы, пружинная подвеска кабины. Оригинальные у новинки, помимо трансмиссии, крепления задних крыльев.

КАМАЗ-65956

Увеличенная высота седельного устройства и удлиненная рама предназначены для работы с тралом или самосвальным полуприцепом. Полная масса автопоезда – до 91,5 т.

КАМАЗ‑65956 создан для работы на строительных и промышленных объектах, где условия позволяют обойтись без полного привода. Двигатель мощностью 560 л. с. сочетается с 16‑ступенчатой механической коробкой передач. Топливный бак – объемом 600 л.

