#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

В России начали выпускать тягач для тяжелых условий

Стартовало производство полноприводного тягача КАМАЗ-65956 поколения К5

С конвейера КАМАЗа сошел первый экземпляр новой модели с индексом 65956, относящийся к поколению К5.

Рекомендуем
Теперь — адаптивный: отечественный грузовик получил важную функцию

Это тяжелый трехосный седельный тягач с колесной формулой 6×4.

Он широко унифицирован с КАМАЗ‑65955, который выпускается больше года, но является полноприводным. У машин общие двигатель, электрооборудование, система выпуска, пневматическая и топливная системы, пружинная подвеска кабины. Оригинальные у новинки, помимо трансмиссии, крепления задних крыльев.

КАМАЗ-65956
КАМАЗ-65956
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Увеличенная высота седельного устройства и удлиненная рама предназначены для работы с тралом или самосвальным полуприцепом. Полная масса автопоезда – до 91,5 т.

Рекомендуем
Сергей Когогин: 2025-й стал рекордным для КАМАЗа по суточному темпу сборки полноприводных машин

КАМАЗ‑65956 создан для работы на строительных и промышленных объектах, где условия позволяют обойтись без полного привода. Двигатель мощностью 560 л.с. сочетается с 16‑ступенчатой механической коробкой передач. Топливный бак – объемом 600 л.

  • О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказана тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 2535
09.02.2026 
Фото:КАМАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
-1