Теперь — адаптивный: отечественный грузовик получил важную функцию

КАМАЗ выпустил тягач К5 в новой комплектации Hi-Tech

В ноябре-декабре КАМАЗ собрал первую партию из 35 тягачей семейства К5 в новой комплектации Hi-Tech.

Флагманское семейство КАМАЗ К5 пополнилось компакт-версиями для города

Снаружи ее можно распознать по дополнительным обтекателям, установленным на кабине и шасси. По заверению завода, в зависимости от режима движения они позволяют сэкономить до 10% топлива.

Знаковое событие: впервые на серийном автомобиле исконно российской марки установлен адаптивный круиз-контроль. Его радар расположен в нише под номерным знаком.

КАМАЗ в исполнении Hi-Tech способен поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля впереди, автоматически тормозить в экстренной ситуации и контролировать нахождение грузовика в полосе.

КАМАЗ К5 Hi-Tech
КАМАЗ К5 Hi-Tech

На тягаче установлен топовый для КАМАЗов силовой агрегат: двигатель Р6910 мощностью 560 л. с. (для сравнения: базовой версии положен мотор на 483 «лошади») в сочетании с 12‑ступенчатой роботизированной коробкой с гидравлическим ретардером.

В комплектацию также включены холодильник и два топливных бака, обеспечивающие запас хода до 5000 км.

  • О грузовике Валдай 12 подробно рассказано тут.
Милешкин Кирилл
07.01.2026 
0