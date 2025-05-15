Флагманское семейство КАМАЗ К5 пополнилось компакт-версиями для города

КАМАЗ добавил в модельную линейку К5 двухосный среднетоннажник КАМАЗ-53251

КАМАЗ расширяет флагманское семейство К5 более легкими и компактными модификациями. На конвейере собран первый двухосный среднетоннажник.

Модель 53251 идет на смену КАМАЗу‑5325 с кабиной К4. Машина адресована крупным торговым сетям и коммунальным службам, на длинное шасси можно смонтировать широкую гамму надстроек.

КАМАЗ-53251

Силовую установку составили дизель 6.7 мощностью 310 л. с. и 9‑ступенчатая механическая коробка. При полной массе 19 т грузовик берет на борт больше 12 т. В комплектацию входят одно спальное место, кондиционер, круиз-контроль, медиасистема с 10‑дюймовым дисплеем.

Также сварен первый каркас низкой кабины К5. Визуально она отличается дверями с выштамповками под колесные арки. Внутри появился высокий моторный тоннель. Кабина отличается от флагманской меньшей шириной и высотой.

Такая версия нужна, в том числе, МЧС для постройки пожарных машин. В перспективе предполагается заменить ей все модели, которые сейчас выпускаются с древней кабиной К3.

О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказано тут.