Уже в первые секунды нас ожидает очень интересный кадр: ЗИС-150 на строительстве павильона американской выставки в Сокольниках в 1959 году — рабочие загружают в кузов крановые стропы. А вот другой сюжет: презентация автомобилей КАМАЗ-5320 и КАМАЗ-5410 зарубежным покупателям…
А видели ли вы когда-нибудь, как с Горьковского автозавода увозят только что выпущенные «шишиги», полноприводные грузовики ГАЗ-66? Вереница железнодорожных платформ, забитых техникой — это внушительное зрелище. Попали в кадр и соседи по соцлагерю: только взгляните, как эта трехосная Tatra T-111 с двигателем воздушного охлаждения покоряет бездорожье и выполняет самую тяжелую работу… Было же время!
Источник: YouTube / AUTO VIDEO
Фото: скриншот видео YouTube
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