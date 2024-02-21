Раскрыты планы производства КАМАЗа до 2030 года

КАМАЗ собирается развить производство до выпуска 80 тысяч грузовиков в год

Согласно принятой Стратегии-2030, приоритетными направлениями развития для КАМАЗа станут: создание современного производства грузовиков тиражом до 80 тысяч в год и достижение высокого качества и потребительских свойств, говорится в официальном сообщении компании.

Главный технолог предприятия Наиль Замалиев отметил, что на КАМАЗе уже смогли реализовать первый этап проекта «Реинжиниринг», то есть освоить базовые узлы новых грузовиков К5. Сейчас реализуются проекты по производству ведущих мостов, расширению мощностей по двигателю Р6, второй этап сборки кабин. А российские партнеры, в связи с уходом иностранных компаний, интегрируются в производственный процесс КАМАЗа.

На самом же КАМАЗе речь идет фактически о полном реинжиниринге. Для всех основных (выпуск узлов и деталей, сборка грузовиков) и вспомогательных (литейка, термогальваника, кузнечное, ремонтное и др.) производств будут созданы центры компетенций. Интересный момент: в рамках создания центра компетенций «Производство двигателей» сборку моторов и основных комплектующих к ним передадут с камазовского завода двигателей на расположенный там же в Набережных Челнах завод «КАМА-Дизель».

На КАМАЗе планируется масштабная роботизация производства, в первую очередь – роботизация рабочих мест с наиболее тяжелыми условиями труда. А качество продукции собираются поднимать, обеспечив «прослеживаемость на всех этапах производства и применения систем опознавания, измерения габаритов детали в станке, распознавания и минимизации трещин после правки и ТВЧ, автоматической сортировкой годных и негодных деталей», говорится в пресс-релизе.

В январе 2024 года КАМАЗ впервые уступил первое место по продажам в России. Но уже к концу года предприятие намерено выпустить 60 тысяч новых грузовиков.