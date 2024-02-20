КАМАЗ впервые уступил лидерство по продажам китайскому бренду

За январь КАМАЗ реализовал в РФ меньше автомобилей, чем китайский Sitrak

Январь 2024 года стал первым месяцем в истории, когда отечественный КАМАЗ уступил китайскому бренду Sitrak лидерство по продажам новых грузовиков в России. Так, за первый месяц нового года Sitrak смог продать в РФ 1473 грузовика, тогда как КАМАЗ реализовал всего 1385 машин.

На третьем и четвертом местах по продажа в январе – китайские Shacman (925 шт.) и FAW (672 шт), а замыкает пятерку ГАЗ с результатом 432 проданных автомобиля.

На протяжении всего 2023 года китайские марки теснили КАМАЗ (хотя наметился этот тренд еще в 2022-м), и особенно явной эта ситуация стала к началу зимы. Но, отобрав лидерство в рейтинге моделей, Sitrak все же оставался на второй строчке в генеральном зачете, то есть в объемах продаж всего модельного ряда. В новом же году перелом случился и здесь.

На самом КАМАЗе, впрочем, явно готовят ответ в этом противостоянии: за 2024 год будут стараться нарастить продажи до 60 тысяч машин, а ежесуточное производство поднять с нынешних 200 машин до 220, с прицелом выйти на 250 в 2025-м.

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Источник: Автостат