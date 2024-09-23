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На КАМАЗе появится сверхсовременный визит-центр – первые фото

«Вести КАМАЗа»: корпоративный визит-центр откроет двери в середине декабря

В декабре КАМАЗ откроет в Набережных Челнах новый визит-центр, который объединит музей автогиганта, призванный помочь с профориентацией молодежи, презентационный зал на 50 человек и магазин корпоративной сувенирной продукции.

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Вот так выглядело здание визит-центра на этапе строительства...
Вот так выглядело здание визит-центра на этапе строительства...

Уже через пару месяцев будет введено в эксплуатацию двухэтажное здание близ заводской дирекции, а в следующем году – прилегающая территория. Общая площадь визит-центра составит 1,5 тысячи кв. метров. Одна из «фишек» центра – цифровой тренажер, с помощью которого можно приобщиться к управлению раллийным грузовиком.

...а так должно выглядеть после его окончания
...а так должно выглядеть после его окончания

Известно, что в корпусе разместят экспозицию с настоящими грузовиками. Первыми экспонатами станут грузовик-первенец, миллионный КАМАЗ, а также модель нового поколения. Один из стендов отдан под сменяемый экспонат – вероятно, в первое время там поставят электробус НЕФАЗ.

Ворота визит-центра рассчитаны на пропуск любого автомобиля, вплоть до Атланта. К ним прокладывается отдельная дорога, сообщила заместитель генерального директора автогиганта Жанна Халиуллина.

«Все экспонаты будут сопровождаться видеоконтентом с пояснениями, как на первом, так и на втором этажах – мы ведь создаем своего рода цифровой музей. Такое решение позволяет разместить экспозицию на относительно небольшой площади и без оглядки на объем помещений обновлять ее в рабочем режиме», – отметила Халиуллина.

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Судя по всему, перспективный визит-центр призван стать заменой ранее действовавшему традиционному музею КАМАЗа, упраздненному приказом генерального директора КАМАЗа 18 сентября 2024 года.

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Источник: Вести КАМАЗа, Автопоток, Грузовики и вообще

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
23.09.2024
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