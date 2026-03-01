Мотор V8 и передний привод — какой чуть не стала Волга

Некоторые из этих Волг могли стать серийными, но не прошли отбор

Десятилетиями имя «Волга» произносили с уважением, а то и с придыханием. Большинство граждан о горьковской машине лишь мечтали, а прокатиться могли только в такси. И если уж выпадало счастье приобрести – гордились Волгой и берегли ее, как семейную реликвию.

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Все знали престижные и вожделенные седаны и почти совсем недоступные универсалы. Но под священным для уха советского человека именем в разные годы сделали немало интересных единичных образцов со знаменитым горьковским оленем на капоте.

Вспомним для начала лишь малую их толику.

В 1960-м году дизайнер Л.М. Еремеев предложил свое видение рестайлинга ГАЗ-21, намеченного на 1962 год. Творец Чайки ГАЗ-13 придал Волге черты этой самой престижной модели завода, изменив капот, передние крылья, некоторые иные элементы серийной Волги. Такие изменения сочли слишком значительными. По-моему, автомобиль, появившийся в 1962-м, выглядит лучше.
О мелкосерийных Волгах с двигателем V8 для спецслужб ГАЗ-23 слышали многие. С кузовом универсал на базе ГАЗ-22 и таким мотором сделали в 1967-м всего один экземпляр и отправили его, говорят, куда-то на Ближний Восток. Но был и еще один универсал со 195-сильным V8, да еще и люком в крыше, закрывающимся, правда, прозаичным брезентом. Такую машину в 1969-м соорудили для кинофотолаборатории ГАЗа, благодаря которой мы сегодня можем увидеть немало интересного.
В 1962-м, когда к выпуску готовили ГАЗ-21 третьей серии, одновременно с универсалом (еще с дизайном второй серии) сделали и фургон ГАЗ-22А. Машина имела грузоподъемность 500 кг. Такие автомобили стране были очень нужны, и в некоторых изданиях тех лет модификацию успели анонсировать как предсерийную. Но заводу хватало иных забот…
Еще один редкий универсал, происхождение которого доподлинно неизвестно. Вероятно, полноприводный ГАЗ-22 сделали не на ГАЗе, а на некоем авторемонтном (возможно, военном) заводе. Позже идею воплотили и на ГАЗе в полноприводной Волге ГАЗ-24-95, выпущенной тиражом пять экземпляров.
Еще на стадии доводки ГАЗ-24 готовили и ее люксовый вариант с измененной отделкой и экспериментальным двигателем V6 мощностью 141 л.с. Сделали всего два образца: ГАЗ-24-14 с механической коробкой передач и ГАЗ-24-15 с автоматом. В серию они не пошли. Пошла Волга ГАЗ-24-24, внешне почти не отличимая от стандартной, но с чайковским мотором V8.
Переднеприводная «двадцатьчетверка»? Да, и такое было! Правда, сделали ее в Москве в 1971-м и называлась она НАМИ-0173. Инженер В.А. Миронов – поклонник переднего привода, заручившись поддержкой знаменитого конструктора Б.М. Фиттермана, создал модификации практически всех советских легковых автомобилей с передними ведущими, чтобы доказать жизнеспособность такой схемы для машин разных классов. На Волге стоял 75-сильный двигатель «Москвич-412».
Грузовой фургон на базе вожделенной Волги ее поклонники, вероятно, сочли бы святотатством! Тем не менее прототип ГАЗ-24-78 на 500 кг создали и даже показывали за границей. Но там он особого ажиотажа не вызвал.
Уже в 1973-м дизайнер Н.И. Киреев создал рестайлинговый вариант 24-й Волги. На единственный ГАЗ-3101 поставили 115-сильный двигатель V8 рабочим объемом 4,25 л. Черты этого прототипа угадываются в более позднем серийном ГАЗ-3102.
Опытный образец универсала на базе престижного ГАЗ-3102, который купить было невозможно (отдельные экземпляры для избранных – не в счет), построили в 1982-м. Но большого смысла в такой модификации не было.
Уже совсем в другие времена – в 1990-х, когда Волгу стало можно купить свободно, а уважение она еще не окончательно растеряла, в Нижнем Новгороде трудились с полтора десятка тюнинговых фирм. Одна из них, «Автосоюз», показала на выставке в 1995-м стретч на базе ГАЗ-3102, удлиненный почти на полметра. Внутри бар, удобные раздельные кресла для пассажиров, телевизор. Мотор поставили отечественный, ЗМЗ-406. Первый образец продали прямо с выставки. Нечто подобное пытались в те годы делать и другие тюнинговые компании. Но интерес к таким поделкам быстро прошел.
В 2003-м на Московском автосалоне показали сильно переделанный универсал на основе ГАЗ-310221. Машина стояла в экспозиции ГАЗа, но изготовила ее фирма «Автодизайн» из Набережных Челнов. Автомобиль представляли как модель 2005 года, но и тогда в это не очень верили…
Волга-купе – одна из последних отчаянных попыток сделать из горьковского седана что-нибудь «супер-пупер». Базу автомобиля укоротили на 200 мм, на столько же удлинили двери. Поставили роскошные ковшовые сиденья, начинили машину прочей спортивной атрибутикой и даже одарили двигателем ЗМЗ-4064 с турбонаддувом! Автомобиль, в основном, вызывал улыбку, у кого-то – ироничную, у иных – желчно-саркастичную.

Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
01.03.2026 
Фото:из архива «За рулем»
