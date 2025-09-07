#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Длина 32 метра, мощность 1830 л.с. — для чего в СССР создали этакого монстра?

«За рулем» объяснил, почему не пошло в серию шестиосное шасси МАЗ‑7904 Целина

Советское шестиосное двухмоторное шасси МАЗ7904 Целина мощностью 1830 л. с. официально считалось внедорожным транспортером, дабы не вызывать ненужного заграничного беспокойства.

Рекомендуем
Прицеп длиной до 35 метров: что на нем возили в СССР?

На самом деле идея заключалась в транспортировке тяжелых межконтинентальных ракет к месту запуска прямо с машины.

Длина автомобиля образца 1983 года составляла 32 м, ширина – 6,8 м, грузоподъемность – 220 т. Испытывали машину только по ночам, в том числе на Байконуре.

Первый прототип так и остался в единственном экземпляре – были отмечены неважная проходимость с грузом и плохая управляемость. Но наработки послужили основой для создания новых аналогичных комплексов.

МАЗ‑7904 Целина
МАЗ‑7904 Целина

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто был автором проекта советского беспилотного танка-подрывника?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об особенностях конструкции летающего танка МАС‑1 (ЛТ‑1) рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в
Колодочкин Михаил
Фото:из архивов «За рулем»
Количество просмотров 3192
07.09.2025 
Фото:из архивов «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0