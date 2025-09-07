Длина 32 метра, мощность 1830 л.с. — для чего в СССР создали этакого монстра?

«За рулем» объяснил, почему не пошло в серию шестиосное шасси МАЗ‑7904 Целина

Советское шестиосное двухмоторное шасси МАЗ‑7904 Целина мощностью 1830 л. с. официально считалось внедорожным транспортером, дабы не вызывать ненужного заграничного беспокойства.

На самом деле идея заключалась в транспортировке тяжелых межконтинентальных ракет к месту запуска прямо с машины.

Длина автомобиля образца 1983 года составляла 32 м, ширина – 6,8 м, грузоподъемность – 220 т. Испытывали машину только по ночам, в том числе на Байконуре.

Первый прототип так и остался в единственном экземпляре – были отмечены неважная проходимость с грузом и плохая управляемость. Но наработки послужили основой для создания новых аналогичных комплексов.

МАЗ‑7904 Целина

