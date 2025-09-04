#
Прицеп длиной до 35 метров: что на нем возили в СССР?

«За рулем» напомнил историю советского прицепа-роспуска 2-Р‑15

Самым длинным прицепом-роспуском, выпускавшимся в СССР, считают 2-Р15.

Как разгружался этот одноосный тягач? Интересная конструкция

Его длина составляла до 35 метров. Двухосная модель грузоподъемностью 15 т использовалась в составе автопоезда МАЗ501 и предназначалась для перевозки длинномерных грузов, в частности, хлыстов, то есть стволов поваленных деревьев.

Основная часть таких автопоездов работала в 1955–1966 годах на лесозаготовках гражданских ведомств, но встречалась и техника «при погонах».

МАЗ‑501 с прицепом-роспуском 2-Р‑15
МАЗ‑501 с прицепом-роспуском 2-Р‑15
  • Про нетипичное навесное оборудование грузовиков в СССР рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2678
04.09.2025 
