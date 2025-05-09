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Очень редкая Волга и ее «соплеменники» — вот что о них известно

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О последней советской Волге, модели ГАЗ-3105, мы рассказывали не раз. Известно, что она проектировалась еще в Горьком, а выпускалась – уже в Нижнем Новгороде. Попавшая на слом эпох, заставшая конец Союза, эта модель обрела тяжелую судьбу. По некоторым данным, из приблизительно двухсот экземпляров, собранных на ГАЗе мелкими сериями с 1987 года до середины 1990-х, к настоящему времени сохранилось всего несколько.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Уже после распада СССР была еще одна Волга – довольно интересный автомобиль ГАЗ-3111, но и его линия жизни оказалась довольно короткой, а вот если бы в свое время в серию пошла «ноль пятая» – кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба легковых машин ГАЗа?..

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Представительский седан ГАЗ-3105 с бензиновым V8 объемом 3,4 литра и мощностью 170 л.с., имеющий полный привод и очень удачный «нестареющий дизайн», должен был стать родоначальником целого нового семейства. Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников называет ГАЗ-3105 неудавшимся техническим рывком – и это тот случай, когда сложно выразиться точнее. Впрочем, таких неудачных рывков в истории отечественного автопрома было не два и не три – к великому сожалению. Смотрим видео!

Источник: Авто История

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
09.05.2025 
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