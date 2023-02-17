Эксклюзив и раритет! В продаже появились диски от редчайшей Волги ГАЗ-3105 — журнал За рулем

Эксклюзив и раритет! В продаже появились диски от редчайшей Волги ГАЗ-3105

Самих машин в продаже уже не сыскать — в более-менее целом виде сохранилось всего несколько экземпляров.

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В Нижегородской области «всплыли» очень интересные колесные диски.

Дело в том, что они устанавливались на крайне редкую модель Волги — ГАЗ-3105. Сейчас комплект дисков выставлен на продажу, и цена его для знатоков автоистории не покажется высокой, учитывая уникальность лота.

Сами диски — литые R15, с разболтовкой 5 х 108, подходящей любой другой Волге и множеству иномарок. Продавец сообщает, что один диск отремонтирован.

По некоторым данным, из приблизительно двухсот экземпляров модели ГАЗ-3105, собранных на ГАЗе мелкими сериями с 1987 года до середины 1990-х, к настоящему времени сохранилось всего несколько. Представительский седан, который должен был стать родоначальником целого нового семейства, имел бензиновый V8 объемом 3,4 литра и мощностью 170 л.с. и полный привод.

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Эксклюзив и раритет! В продаже появились диски от редчайшей Волги ГАЗ-3105

Комплектация включала электростеклоподъемники всех дверей, ГУР, климат-контроль, велюровую обивку сидений. На исторических фотографиях Волга ГАЗ-3105 чаще всего запечатлена именно на таких дисках, которые сейчас выставлены на продажу. Цена продающегося комплекта — 22 тысячи рублей.

А вот самих таких Волг в продаже нынче не сыскать, хотя один экземпляр 1994 года выпуска прошлым летом продавали за 1,5 млн рублей.

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Источник: Avito.ru

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