Новой эта машина стоила меньше полумиллиона рублей, и это было дорого. А сейчас?
В отличие от редчайшей полноприводной Волги ГАЗ-3105, которую ныне можно собрать разве что по очень небольшим частям, у ГАЗ-3111 чуть более удачная судьба. Если количество существовавших в природе экземпляров «ноль пятой», по самым оптимистичным подсчетам, не превышало 200 штук, то «одиннадцатую» успели выпустить несколько более серьезным тиражом, хотя и тоже исчисляемым отнюдь не тысячами.
«За рулем» вспоминает ГАЗ-3111 в материале о редких постсоветских машинах и рассказывает, сколько стоят такие автомобили. Сразу после появления в 2021 году «Новая Волга» стоила 13,5 тысячи долларов. А доллар тогда стоил около 30 рублей – нехитрыми математическими действиями получаем цену Волги: 405 тысяч рублей…
Ошарашивающе недорого! Но есть нюанс: примерно столько же стоила пусть не люксовая, но приличная иномарка, что во многом и определило короткую конвейерную жизнь ГАЗ-3111.
А что сегодня? Экземпляр средней потрепанности со штатным мотором ЗМЗ на 136 л.с. обойдется в 2,8 тысячи долларов, это 270 тысяч рублей по текущему курсу. А хорошо сохранившиеся экземпляры, укомплектованные на заводе двигателем Toyota, обойдутся в 12 тысяч долларов, то есть около 1,1 млн рублей…
Читаем, какие еще редкие постсоветские машины сегодня можно спокойно приобрести.
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