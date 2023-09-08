5 редких отечественных авто эпохи 90-х

Некоторые из этих моделей можно купить и в наши дни. Причем за небольшие деньги.

Сборка малых серий эксклюзивных моделей производилась на самих заводах. Выпуском же занимались дочерние фирмы. Благодаря своему необычному внешнему виду эти модели и раньше привлекали внимание. Нынешние же любители автомобильной экзотики также не обходят их вниманием. Учитывая малый тираж этих машин, их по праву можно отнести к разряду коллекционных.

Нива-Тарзан

ВАЗ-210934 Тарзан

Изготовлением автомобилей Тарзан с полным приводом занималась тольяттинская фирма Лада Консул. Это были мелкосерийные машины на базе агрегатов и узлов Нивы. Вначале за основу брали кузов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, а затем универсал ВАЗ-2111.

Стоимость нового Тарзана в начале 2000-х составляла около 11,5 тыс. долларов. В наши дни такая модель в зависимости от состояния может стоить от 2 до 7 тыс. долларов. Стоит отметить, что количество желающих стать владельцем такой автоэкзотики не уменьшается.

Вазовские трехдверки

ВАЗ-21123

Очередная экзотическая модель из Тольятти: ВАЗ-21123, трехдверный вариант. Эти трехдверки имели отечественный двигатель рабочим объемом 1,6-1,8 литра и на тот момент стоили от 10,3 тыс. долларов. Сейчас еще возможно отыскать хорошо сохранившиеся экземпляры за 2-2,5 тысячи долларов.

Самара с роторным двигателем

ВАЗ-2109-91 с роторным двигателем

Роторные Самары вряд ли могут удивить своим внешним видом. Тут ничего примечательного. Но вот технические характеристики в виде двигателя в 140 л.с. с характерным рыком и максимальной скоростью 180 км/ч способны превратить эту машину в настоящего волка дорог.

Двухсекционный двигатель мощностью около 140 л.с. под капотом «девятки».

В начале 2000-х стоимость роторной Лады составляла 6 тыс. долларов. Сейчас на вторичном рынке такие модели большая редкость. Зато можно купить отдельно двигатель за 50-70 тыс. руб. Только за его состояние никто не будет ручаться. Также можно встретить агрегаты за 150 и даже 260 тысяч, но эти двигатели уже будут оснащены системой впрыска, а если повезет, то на них еще и выпишут гарантию.

Редкие Волги

ГАЗ-3111 Волга

Полноприводная Волга ГАЗ-3105 ― несбыточная мечта для многих. Отыскать такие модели нереально, поскольку их партия составила всего 55 машин. В то же время ГАЗ-3111 (на фото) можно встретить на вторичном рынке, и это благодаря тому, что их выпустили несколько сотен штук. Стоимость этой красавицы в 2001 году составляла 13,5 тыс. долларов. Для сравнения столько же тогда стоила недорогая, но приличная иномарка. Вторичный рынок в наши дни может порадовать любителей модели ГАЗ-3111 доступной ценой в 2,8 тыс. долларов. Столько будет стоить машина со штатным двигателем 136 л.с. заволжского завода. Тюнингованные модели, укомплектованные на заводе тойотовским двигателем, обойдутся в 12 тыс. долларов.

Тот еще Москвич

Москвич-2142SO Дуэт

Настоящий московский эксклюзив ― двухместное купе Москвич-2142SO с двухлитровым двигателем от французского концерна Renault. Выпустили таких машин совсем немного, но изредка они попадаются при перепродаже. И цена на них не заоблачная: 450-600 тыс. руб.

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Подготовлено по мотивам статьи Сергея Канунникова, обозревателя «За рулем».