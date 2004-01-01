100 миллионов! Топ-10 самых дорогих советских автомобилей

Мы говорим не о хот-родах (автомобилях со старыми или стилизованными под старые кузовами и с современными агрегатами и переделанным салоном). Такие проекты тоже имеют право на существование, но к олдтаймерам они отношения не имеют. Копии, которые с той или иной долей мастерства сегодня делают, воссоздавая, в первую очередь, не сохранившиеся советские модели, тоже в расчет не берем.

Сколько же их можно выпускать!.. 12 машин-долгожителей

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Среди настоящего ретро особо ценятся не только профессионально отреставрированные машины, но и сохранившиеся в хорошем состоянии. Что с некоторыми, особенно представительскими, моделями случается.

Именно малосерийные автомобили московского завода ЗИЛ сегодня возглавляют рейтинг самых дорогих из советских.

Общий принцип — у нас советские машины (даже редкие) стоят, как правило, гораздо дороже, чем на Западе. Ведь то, что для нас ностальгия, а иногда и почти фетиш, там — просто автомобиль. Причем не особо известной марки.





ЗИЛ-111





Парадный кабриолет ЗИЛ-11В





ЗИЛ-111 стоит сегодня 100 —120 млн руб. Именно эта модель по цене — на первом месте. Цены колеблются не только в зависимости от состояния машин, но и от модификации. Тиражи каждой версии не превышали нескольких десятков экземпляров.





Лимузин ЗИЛ-111Г из частной коллекции









Больше всего ценят кабриолеты, которых в двух модификациях (ЗИЛ-111В и ЗИЛ-111Д) собрали менее двух с половиной десятков. Владельцы таких машин себя не афишируют. Автомобили переходят из рук в руки в узком кругу. Поэтому и цены на них очень приблизительны.

За границей ЗИЛ-111 — редкость, но и интерес коллекционеров к нему небольшой. За 31,5 млн. рублей в Прибалтике предлагают лимузин ЗИЛ-111Г. Правда, некомплектный и в плачевном состоянии.







ЗИС-101





ЗИС-101А — набор для долгой и сложной реставрации





ЗИС-101— 70 млн руб. Сегодня это, пожалуй, самый редкий советский автомобиль из тех, что вообще можно найти. Сохранившихся машин очень мало. Хотя в общей сложности ЗИС-101 и ЗИС-101А сделали в девяти с лишним тысячах экземпляров, но было ведь это еще до Великой Отечественной.





ЗИС-101, каким он должен стать в итоге





Состояние современных машин, выставляемых в открытую продажу, плохое. Запрашиваемая цена — 30–75 млн руб. Реальные затраты на профессиональную реставрацию, поиск оригинальных деталей или изготовление высококачественных копий составит примерно 70 млн, то есть, округляя, миллион долларов. Примеры есть, но владельцы предпочитают не афишировать это.

За границей ЗИС-101 вряд ли вызвал бы ажиотаж. Там эту машину, скорее всего, восприняли бы просто как некую разновидность банального Buick.





ЗИС-110

ЗИС-110 — в прекрасном первозданном состоянии из коллекции «Моторы Октября»





ЗИС-110, которых с 1945 по 1956 год сделали чуть более двух тысяч, стоят сегодня от 10 до 45 млн. руб. в зависимости от аппетита продавца и состояния машины.





Кабриолеты ЗИС-110В заметно дороже лимузинов





Самые дорогие — опять же кабриолеты модели ЗИС-110Б.

Лимузины всплывают и за рубежом. Привезенные из бывшего СССР или те, что поставляли для лидеров соцстран. Цены на тамошние машины в среднем состоянии примерно такие же, как в России. Есть, правда предложение и за 8,5 млн долларов, но оно из разряда курьезов.





ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117





ЗИЛ-114 — лимузин эпохи Брежнева





На четвертом месте представительские автомобили времен Леонида Брежнева — ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117. За них просят от 20 до 35 млн руб. Лимузинов ЗИЛ-114 сделали 113 экземпляров, но многие сохранились в приличном состоянии.Седаны ЗИЛ-117 дороже, поскольку их собрали всего 73.

ЗИЛ-114 попадали и в Европу. Но там лимузин в хорошем состоянии предлагают всего-то за 3,5 млн. руб. в «евроэквиваленте».









ЗИЛ-117 с укороченной базой дороже лимузина





ГАЗ-13 Чайка





ГАЗ-13 Чайка обойдется в 10–15 млн руб. Одних из любимых коллекционерами советских автомобилей — уже очень престижный, но с относительно доступными запчастями. Все-таки сделали Чаек не десятки, а более 3000.

Чайки ГАЗ-13 встречаются и на Западе, ведь их поставляли в соцстраны. Автомобиль в приличном качестве там примерно в два раза дешевле — в пересчете на рубли около 5 млн.





ГАЗ-13 Чайка — реставрация братьев Жариновых из Подольска





ЗИЛ-4104





ЗИЛ-4104 — 10–12 млн. ЗИЛы последнего семейства 4104 ценят подешевле, нежели более старые и редкие автомобили этой марки. Самые дорогие, конечно, редкие модификации — универсалы и бронированные экземпляры.





Бронированный ЗИЛ-41052 с мизерным пробегом из частной коллекции





Несколько машин попало и на Запад (одна даже в США — в штате Огайо). Просят за них примерно те же 12 млн в пересчете на наши деньги.





ГАЗ-12 ЗИМ





ГАЗ-12 ЗИМ — 8 млн. руб. Семиместных седанов сделали более 21 тысячи. Правда, очень давно: последние машины собрали в 1960-м. Редко, но встречаются даже не реставрированные, но в приличном состоянии оригинальные экземпляры. Немало машин «улучшены» в стиле отечественного тюнинга.





ГАЗ-12 ЗИМ — нереставрированный, но в хорошем состоянии





В Европе ЗИМы тоже встречаются и стоят немного дешевле 6–7 млн руб.





ГАЗ-А





ГАЗ-А — 8 млн. Первый отечественный крупносерийный легковой автомобиль нынче большая редкость. До наших дней дожили не так много машин. А те, что дожили, обычно в ужасном состоянии. Поэтому отреставрированные автомобили, всплывающие на рынке, — по сути новодел. Правда, иногда очень высокопрофессиональный.





ГАЗ-А работы мастерской Евгения Шаманского





На Западе таких машин нет. Но копия Форда там вряд ли кого-нибудь привлекла бы.





ГАЗ-М1





Диапазон цен на ГАЗ-М1 — от 1 млн аж до 15 млн руб. «Эмок»сохранилось побольше, чем ГАЗ-А. Но большая часть автомобилей — еле живые или приведены в относительно божеский вид, но с неродными агрегатами: двигателями, коробками передач, подвесками. Салоны часто тоже далеки от оригинала. Оттого и разброс цен огромный.





ГАЗ-М1 за миллион рублей — на ходу, но не оригинал





Как и все очень старые автомобили, ГАЗ-М1 сложен в реставрации и эксплуатации.





ГАЗ-М1 — аутентичный экземпляр из музея в Черноголовке





Но Западе «эмки» не встречаются и тоже вряд ли кого-то заинтересовали бы. Для тамошних коллекционеров это всего лишь разновидность Ford модели В.





ГАЗ-14 Чайка





ГАЗ-14 Чайка — 2–4 млн. Несмотря на невысокий тираж (1120 экз.), Чайка последнего поколения относительно недорога. Если не считать единичных парадных кабриолетов.





ГАЗ-14 Чайка в первозданном и очень хорошем состоянии





ГАЗ-14 всплывал и в Германии. Там, в пересчете на рубли, стоил всего 1,5 млн.





ГАЗ-М20 Победа





ГАЗ-М20 Победа — 3–7 млн руб. Победы замыкают первую десятку самых дорогих отечественных олдтаймеров. Машин на рынке много. Нетрудно найти экземпляр и за 500–600 тысяч рублей. Но это будет набор деталей, в лучшем случае — сильно переделанный и заезженный экземпляр.





ГАЗ-М20 Победа актера Леонида Ярмольника — практически эталон кабриолета этой модели





Отреставрированные машины стоят от 3 млн руб. (на Западе, где Победы тоже встречаются, — примерно столько же). Самые дорогие Победы, естественно — кабриолеты, которых сделали 14 222 экземпляра, а сохранилось их немного. Правда, умельцы научились превращать в кабриолеты стандартные седаны. Но это — отдельная история, как и разговор о наиболее доступном советском ретро…





100 миллионов! Топ-10 самых дорогих советских автомобилей ЗИЛ-111 может стоить столько и даже больше. У вас в гараже не стоит, случаем? 100 миллионов! Топ-10 самых дорогих советских автомобилей





Фото: из архива «За рулем»