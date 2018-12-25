Волги, которых мы так и не дождались

Волга всех поколений несколько десятилетий была главным легковым автомобилем страны — самым престижным из тех, что вообще можно было купить, доступным далеко не всем, а потому особо желанным и даже культовым. Поэтому не только каждую новую Волгу, но и любые изменения уже выпускаемых машин пристально изучали, обсуждали, оценивали.

От первой звезды

Уже в 1958-м ГАЗ-21 пережил первый рестайлинг: убрали решетку радиатора со звездой, которая очень смущала зарубежных дилеров, проявляющих интерес к новой советской машине.

Волга ГАЗ-21 с дизайном ателье Ghia

А вскоре свое видение рестайлинга предложил самый крупный зарубежный дилер — бельгийская компания Scaldia-Volga. Новый дизайн с горизонтальной, а не вертикальной решеткой радиатора по заказу бельгийцев разработало именитое итальянское кузовное ателье Ghia. Небольшую партию таких машин собрали-таки в Бельгии, но завод такой вариант развития модели не заинтересовал.

ГАЗ-22А

В 1960-м были готовы прототип первого в истории завода универсала ГАЗ-22 и его модификации, в том числе фургона — ГАЗ-22А. Таких машин в стране очень не хватало, поэтому о фургоне, как уже о предсерийном образце, писала советская пресса. Но серийным автомобиль не стал. Потребность в обычных Волгах была куда выше, чем возможности завода. Даже универсалов делали относительно немного.

Прототип ГАЗ-21 1962 модельного года

В 1962 году дизайнер Лев Еремеев предложил свое виденье рестайлинга ГАЗ-21. Но завод отказался от этой машины. Официально — по причине необходимости серьезных изменений некоторых штампов. Но, в общем-то, это была далеко не лучшая работа Еремеева. Волга так называемой третьей серии, по-моему, получилась куда симпатичней.

От «четверки» до «двадцатьчетверки»

Волга ГАЗ-21 — вариант рестайлинга НАМИ

Уже в 1965-м в НАМИ создали рестайлинговую Волгу по эскизам Эдуарда Молчанова. Такой мог бы стать ГАЗ-21 условной четвертой серии. Но в Горьком уже вовсю работали над ГАЗ-24, и смысла вкладываться в 21-ю, тем более при вечном стабильном спросе, не было.

Волга ГАЗ-24-14

Уже в середине 1960-х одновременно с прототипами ГАЗ-24 были созданы и опытные образцы ГАЗ-24-14 и ГАЗ-24-15. Внешне они отличались от обычной «двадцатьчетверки» решеткой радиатора и четырьмя фарами. А под капотом установили опытный двигатель V6 рабочим объемом 3 л. Но одной машине стояла механическая коробка передач, на второй — автомат. Люксовый вариант, скорее всего, адресовали бы чиновникам. Но и они такую модификацию ГАЗ-24 не получили.

Волга ГАЗ-24-78

Завод создал и фургон ГАЗ-24-78 на базе универсала 24–02. Но больше, вероятно, «для порядка». Стать грузовиком Волге было не суждено. Такие машины в небольших количествах делали лишь ремзаводы — из Волг, прошедших капремонт.

Волга ГАЗ-24 с дизайном фирмы FIAT

В период плотного сотрудничества СССР с компанией FIAT итальянцы предложили свой вариант рестайлинга ГАЗ-24 с салоном в стиле самого престижного тогда в итальянской линейке FIAT 130. Волга получилась симпатичная, но заниматься такими вещами у завода не было никакого стимула.

Опытные пикапы на основе ГАЗ-24

Опытные образцы пикапов на основе ГАЗ-24 в серию тоже не пошли. Пикапы, опять же, делали только ремзаводы. Позднее на основе ГАЗ-31029 создали пикап Бурлак. Но и он серийным, по сути, так и не стал.

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