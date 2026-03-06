#
Закрыли и слава Богу! — 10 провальных автобрендов, которые не возродят

Десять автомобилей, названия которых скоро все забудут

За долгую историю автомобиля в небытие ушло огромное множество марок, иногда мало известных широкой публике, но порой и всемирно знаменитых.

Сегодня мы вспомним десяток брендов, прекративших существование во второй половине прошлого и даже в начале нынешнего столетия. Почему так сложилась их судьба? Что мы потеряли вместе с именами, бывшими некогда на слуху у покупателей? А может, еще не потеряли?

NSU. Последняя модель марки NSU Rо 80 не только конструктивно оригинальна – с роторным двигателем приведенного объема 1 л мощностью аж 113 л.с., но и очень красива! В 1960-х довольно успешная немецкая фирма удачно попала в рынок с заднемоторными компактными моделями. Но потом решила удивить мир, выпустив первый серийный автомобиль с двигателем Ванкеля и… удивила. Моторы были крайне недолговечны, а спрос на традиционные заднемоторные модели тоже упал. NSU Rо 80 стал лебединой песней фирмы, попавшей под крыло Audi. Некогда уважаемую марку, ассоциирующуюся теперь с неудачами, забыли.
Daewoo. Кто бы мог подумать, что огромный корейский холдинг будет признан в 1999-м банкротом и распродан по частям, а известная во всем мире марка прекратит существование. Последними до 2015 года держались узбеки с копией Chevrolet Aveo под именем Daewoo Gentra. В остальном мире Daewoo превратились в Chevrolet.
SIMCA. Некогда вполне успешная французская марка, на равных конкурирующая с брендами, которые известны и ныне, нам тоже не чужая. Семейство SIMCA 1307/1308 послужило основой для создания Москвича-2141. Модель 1975 года, увы, стала одной из последних под маркой SIMCA. Фирма, к тому времени уже принадлежащая концерну Chrysler, у которого в первой половине 1970-х были свои проблемы, досталась объединению PSA. Оно же избавилось от бренда SIMCA, возродив старое французское имя Talbot. А дальше…
Talbot. Еще с начала прошлого столетия под этой маркой выпускали мощные, престижные автомобили. Причем и во Франции, и в Великобритании. В 1959-м французский завод отошел фирме SIMCA, и бренд ликвидировали. А в 1979-м концерн PSA, в свою очередь, отказался от имени SIMCA и вернул «старофранцузское» Talbot. Имя просуществовало до 1994 года. Последние легковые модели Talbot: просторный хэтчбек, послуживший основой для нашего Москвича, и компактные Horizont и Samba, унифицированные с машинами концерна Chrysler, — делали до 1986-го. Поговаривают, что марку Talbot могут возродить. Возможно, для бюджетной версии, по аналогии с маркой Dacia, принадлежащей фирме Renault.
Oldsmobile. Одна из старейших и уважаемых в Америке марок – символ незыблемости «вечных» ценностей. В 1980-е под маркой Oldsmobile делали одни из самых продвинутых по дизайну американские машины. И тем не менее в 2004-м концерн GM перед лицом разрастающейся конкуренции сплотил свои модели под именами Chevrolet и Cadillac. Самой последней, выпущенной под маркой Oldsmobile, стала модель Alero.
Plymouth. Не один GM пострадал, концерн Chrysler – тоже. В 2000 году приказала долго жить одна из народных американских марок, существовавшая с 1928-го и когда-то успешно конкурировавшая с бюджетными моделями Ford и Chevrolet. Уход был медленным и мучительным. В 1990-е под маркой Plymouth даже продавали Mitsubishi! А одна из последних моделей – авангардный Prowler, по сути, оказалась провальной. Доделывали эти машины уже под маркой Chrysler — тоже, увы, без особого успеха.
Tatra. Чехам жалко знаменитую марку не меньше, чем нам Волгу и ЗИЛ, а американцам — Oldsmobile и Pontiac. Но три десятилетия делать, по сути, один, пусть и оригинальный с виду и по конструкции автомобиль — Tatra 613, в современном мире нельзя. В 1996-м попытались начать выпуск модернизированной версии Tatra 700 с V8 в 231 л.с. За три года машины купили лишь 75 оригиналов.
Triumph. Современному автомобилисту это имя ничего не говорит, а некогда для любителей спортивных британских машин звучало песней! Знатоки ценили не только родстеры, но и седаны – одни из самых динамичных в своем классе и даже конкурирующие с BMW. Последней самобытной моделью стал спортивный родстер Triumph TR8 c 3,5-литровым V8, который делали до 1981-го. Потом до 1984-го выпускали Triumph Acclain, он же Honda Ballade. Ныне марка принадлежит BMW, и о планах ее возрождения ничего не слышно.
SAAB. Оригинальные по дизайну, динамичные автомобили числились много лет машинами для интеллектуалов и эстетов. Когда-то фирма слилась с компанией Scania, затем попала под крыло GM, потом ее купила голландская Spyker, затем пришли китайские инвесторы… Последние 197 экземпляров моделей 9-3 и 9-5 собрали в 2010-м. По слухам, очередной владелец остатков компании знаменитый бренд возрождать не намерен. А может, все-таки?..
Mercury. Концерн Ford тоже не остался без потерь. Марка Mercury, придуманная в 1938-м как промежуточная между Ford и престижным брендом Lincoln, приказала долго жить в 2010-м. Смысла делать перелицованные Форды под именем, мало что говорящем новому поколению, не было. А одной из последних моделей стал полноразмерный, как принято было говорить в те годы в США, Mercury Grand Marquis. Его аналоги Ford Crown Victoria и Lincoln Town Car делали немногим дольше. Но хоть марка Lincoln осталась, а то было бы совсем грустно…

0