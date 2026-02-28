#
Этот «проходимец» был бы очень полезен на поле боя: почему не сложилось?

«За рулем» рассказал, для чего был предназначен транспортер Москвич-ТПК

Пытаясь создать свой вариант транспортера переднего края, московский автозавод предложил вот такую полноприводную конструкцию с узлами опытного внедорожника Москвич 415.

Задачами Москвича-ТПК были эвакуация раненых с поля боя, подвоз боеприпасов и технического имущества, а также установка отдельных видов вооружения.

Однако Министерство обороны не одобрило такой вариант. Основное недовольство вызвали относительно большая высота машины и «несоответствие параметрам скрытности» на поле боя.

Этот «проходимец» был бы очень полезен на поле боя: почему не сложилось?
Москвич-ТПК
Этот «проходимец» был бы очень полезен на поле боя: почему не сложилось?
Москвич-ТПК

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О плавающей машине на агрегатах Москвича рассказано тут.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
28.02.2026 
Фото:из архива «За рулем»
