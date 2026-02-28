Этот «проходимец» был бы очень полезен на поле боя: почему не сложилось?
«За рулем» рассказал, для чего был предназначен транспортер Москвич-ТПК
Пытаясь создать свой вариант транспортера переднего края, московский автозавод предложил вот такую полноприводную конструкцию с узлами опытного внедорожника Москвич ‑ 415.
Задачами Москвича-ТПК были эвакуация раненых с поля боя, подвоз боеприпасов и технического имущества, а также установка отдельных видов вооружения.
Однако Министерство обороны не одобрило такой вариант. Основное недовольство вызвали относительно большая высота машины и «несоответствие параметрам скрытности» на поле боя.
Москвич-ТПК
Москвич-ТПК
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- О плавающей машине на агрегатах Москвича рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Фото:из архива «За рулем»
66
28.02.2026
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1