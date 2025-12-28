#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава ФБР сменил Chevrolet на BMW. Причина вас удивит
28 декабря
Глава ФБР сменил Chevrolet на BMW. Причина вас удивит
Директор ФБР сменил свой Chevy Suburban на BMW...
Интерьер Kia Ceed
28 декабря
Надежные агрегаты и крепкая ходовая — добротный хэтчбек чуть дороже миллиона
Эксперт «За рулем» посоветовал рассмотреть к...
В китайских шинах нашли токсичные вещества
28 декабря
В китайских шинах нашли токсичные вещества
Роскачество обнаружило канцерогены в импортных...

Инженеры в пять раз увеличили скорость этой амфибии!

«За рулем» рассказал о конструктивных особенностях советской амфибии НАМИ‑055

Амфибия НАМИ055, созданная в конце 50х годов с применением москвичевских деталей, поначалу разгонялась на воде всего лишь до 12,3 км/ч, несмотря на все ухищрения конструкторов.

Рекомендуем
Загадка: почему не взяли в армию секретную амфибию НАМИ-032 М?

Тогда разработчики решились на кардинально иное решение и обратились за помощью в КБ Красное Сормово, имевшее опыт создания теплоходов на подводных крыльях.

Через три года изысканий и переделок амфибия с индексом НАМИ055В разлетелась аж до 58 км/ч!

Комплект из двух передних и одного заднего крыла при спуске на воду вручную откидывался с палубы. Максималка достигалась уже через 40 секунд после старта.

Самое обидное в том, что народному хозяйству такая машина… не понадобилась!

Амфибия НАМИ‑055
Амфибия НАМИ‑055
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об интересной советской самодельной амфибии «Тритон» рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:НАМИ
Количество просмотров 5
28.12.2025 
Фото:НАМИ
Поделиться:
Оцените материал:
0