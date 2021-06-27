Загадка: почему не взяли в армию секретную амфибию НАМИ-032 М?

Увы, уникальная плавающая машина провалила испытания, застряв в снегу во время показа генералитету.

В начале 1958 года был построен плавающий прототип армейского транспортера переднего края с низкобортным водоизмещающим кузовом — НАМИ‑032 М.

В целях незаметности и безопасности машиной можно было управлять, лежа между боковыми сиденьями и носилками.

К сожалению, судьба у машины не сложилась: при показе техники высшему генералитету она застряла в снегу, после чего приговор был очевиден.

Амфибия НАМИ‑055, созданная в 1958 году с применением агрегатов от Москвича ‑410, имела обтекаемый цельнометаллический корпус, гребной винт с редуктором, ровное днище и убиравшиеся в ниши колеса. При полной полуторатонной загрузке машина разгонялась по воде до 12 км/ч.





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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: 21 НИИЦ