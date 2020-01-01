Сделано в СССР своими руками: Ихтиандры и Тритон

Первые самодельные амфибии появились еще на заре 1960‑х, когда и технических требований на такие машины не было.

Советское движение «самавто» отметилось и машинами класса «гран туризмо», и моноприводными кроссоверами, и даже внедорожниками. Но жителям Страны Советов, не избалованным разнообразием серийных форм и конструкций, хотелось большего!

Морская пехота

Строить автомобили-амфибии наши люди пробовали еще на заре 1960‑х, когда и технических требований на такие машины не было. Изобретателей, проживавших в далекой от столиц провинции, это не смущало. Однако со временем они, конечно, захотели выезжать на своих машинах на дороги общего пользования. Появились и технические требования.

Материалы по теме 13 народных автомобилей СССР, которых как бы не было

Одним из них, как и для обычных сухопутных самоделок, стал рабочий объем двигателя — до 900 см³ и наличие не более четырех мест. Но реально и на это, и на многое другое удивительно демократичные по нынешним временам комиссии, от которых зависела регистрация самоделок в ГАИ, смотрели не очень строго. В частности, появились машины и с волговскими моторами.

Амфибия по сравнению с сухопутными автомобилями могла быть крупнее: длина — до 4800 мм, ширина — до 1800 мм, а высота — до 1650 мм. Минимальное расстояние от плоскости дороги до нижней точки амфибии должно было составлять 150 мм. Понятно, что амфибии необходимы были все полагающиеся нормальному автомобилю световые приборы. Но это было самой несложной задачей.

Разумеется, амфибии не стали массовым явлением в мире «самавто», как, впрочем, и во всем мире. Зато в Союзе появились заметные и очень интересные машины.

Ихтиандр и Ихтиандр-2

Знаменитая, известная всем любителям «самавто» амфибия Игоря Рихмана по имени Ихтиандр. На воде Ихтиандр мог быть не только амфибией, но и яхтой ­с парусом.

Одна из них — Ихтиандр инженера Игоря Рихмана. Гармоничный автомобиль с герметичным дюралевым (с пенопластовыми панелями изнутри) кузовом и сдвижным для входа/выхода колпаком, объединявшим боковые стекла и часть крыши. Машина появилась в 1979 году. Двигатель ВАЗ‑2103 и коробка передач ЗАЗ‑966 стояли сзади и приводили не только колеса, но и водометный движитель. При выезде из воды водомет и колеса можно было использовать одновременно. Подвеска Ихтиандра была оригинальной: независимой торсионной спереди и сзади. Ихтиандр‑2 — это вторая, более поздняя амфибия Игоря Рихмана.



На шоссе машина развивала приличные 120 км/ч, на воде — до 20 км/ч, что тоже очень солидный показатель даже для некоторых аналогичных зарубежных конструкций тех лет. Позднее, проехав на первой машине около 400 тысяч км, Рихман построил Ихтиандр‑2 с мотором от Нивы, коробкой передач от ЛуАЗа и более модным кузовом. Тритон Если Ихтиандр был плавающим автомобилем-амфибией, то не менее известный некогда Тритон Дмитрия Кудрячкова — это ездящий катер, вернее — глиссер. Машина достигала на воде 60 км/ч (!), а на шоссе — 100 км/ч. Кузов уникального глиссера — несущий и герметичный, на буковом каркасе из бакелитовой фанеры, обшитой стеклотканью.

Катер на колесах Тритон конструкции Дмитрия Кудрячкова.



Материалы по теме Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги Тритон оснастили двигателем ГАЗ‑24 и коробкой передач ЗАЗ. Через самодельный редуктор момент передавался на водометный двигатель. Подвески Тритона — оригинальные пружинные, передняя унифицирована с задней. Перед въездом в воду колеса с подвесами можно было снять или, если плаванье предстояло недолгое, просто поднять над ватерлинией.

При этом оригинальная тормозная система оставалась герметичной! Не без труда, но машину все-таки удалось зарегистрировать в ГАИ. На работу и на рынок на ней ездить никто, конечно, не собирался, но на дороги общего пользования Тритон выезжал законно.

На воде Тритон со снятыми колесами мог достичь скорости 60 км/ч.

Конечно, амфибии — автомобили единичные, на любителя, и в наших реалиях далекие даже от мелкосерийного производства. Зато уже в перестроечные времена появились полноприводные самоделки, теоретически пригодные к производству небольшими партиями. По крайней мере, так тогда казалось. О них мы еще расскажем — заходите почаще!

Сделано в СССР своими руками: Ихтиандры и Тритон Первые самодельные амфибии появились еще на заре 1960‑х, когда и технических требований на такие машины не было. Сделано в СССР своими руками: Ихтиандры и Тритон



Чтобы уберечь радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей, нужно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Фото: из архива «За рулем»