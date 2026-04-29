Кросс-универсалы по 1,7 млн: что взять — «бюджетную» Lada или «японку»?

3 авто с пробегом за 1,7-1,8 млн рублей: Volvo, Subaru или Skoda

1,7–1,8 миллиона рублей сегодня просят за новый универсал Lada Iskra Cross. За такую сумму у многих возникает соблазн поискать альтернативу с пробегом.

Можно присмотреться к кросс-версиям универсалов и хэтчбеков — прямым конкурентам русской новинки. Мы отобрали три такие модели по схожей цене, но разного возраста. По сути, это три разных подхода к покупке. И неожиданно веселых.

Бронза: Skoda Octavia Scout

Начнем с почетного третьего места. Skoda Octavia Scout примерно 2014 года выпуска легко укладывается в наш бюджет. Мотор и коробка здесь без вариантов — бензиновый турбодвигатель 1.8 л мощностью 180 л.с.

Двигатель в целом неплох по ресурсу, но мелкие пакости ему не чужды. Первым делом проверьте его на предмет течи антифриза — особенно корпус термостата. Цепь ГРМ редко выхаживает 200 тысяч км, и на этом же пробеге могут потребовать замены фазорегуляторы. Стоит сделать диагностику регулируемого маслонасоса: обычно проблема в забитой сетке маслоприемника или западающем редукционном клапане.

Работает мотор в паре с шестиступенчатым роботом DSG DQ250. Эта коробка передач надежна и давно избавилась от детских болячек. Пакет сцеплений, работающих в масле, редко требует внимания. Первым, после 200 тысяч км, может дать о себе знать двухмассовый маховик. Чтобы продлить жизнь сцеплениям, стоит менять рабочую жидкость в коробке каждые 50-60 тысяч км. Не забывайте про масло в межосевой муфте Haldex: по регламенту оно «вечное», но на деле его нужно обновлять каждые 60 тысяч км, заодно промывая сетку-фильтр.

Серебро: Subaru XV

Чуть свежее будет кросс-хэтчбек Subaru XV первого поколения. За 1,7 миллиона рублей можно найти машину 2016-2017 года. Практически со стопроцентной вероятностью это будет полноприводник с двухлитровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и вариатором. Оппозитный мотор FB20B зарекомендовал себя надежным, но кое-какие особенности у него есть. Например, масложор с первых километров. С этим нужно просто смириться.

Кроме того, нельзя экономить на масле, чтобы не «прикончить» чувствительные фазорегуляторы. Следите за состоянием пакетов радиаторов — оппозитник склонен к перегреву. Возможны плавающие обороты холостого хода из-за глюков электронного дросселя.

Вариатор Lineatronic с индексом TR850 надежен только при строгом соблюдении регламента. Менять жидкость нужно каждые 60 тысяч км, для полной замены требуется 12 литров. Из-за грязного масла страдают соленоиды блока управления и подшипник ведущего вала. В самых запущенных случаях появляются задиры на конусах — это путь к очень дорогому ремонту.

Золото: Volvo V40 Cross Country

Неожиданно лучший вариант — единственный представитель премиума в нашем трио. При этом он же и самый свежий: речь идет о машинах 2015-2016 года выпуска. По габаритам и сути Volvo V40 Cross Country ближе всего к Lada Iskra.

Бензиновый мотор B4154T4 мощностью 152 л.с. у нас не сильно распространен, но бояться его не стоит. Турбомотор получился надежным, без явных слабых мест. Цепь газораспределения здесь живет долго.

Чаще попадаются дизельные версии — с двухлитровым двигателем D2 (120 л.с.). У этого агрегата обязательно нужно осмотреть все патрубки, особенно трубку, идущую к турбокомпрессору.

Вариатор требует регулярного обслуживания. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км. Следите за системой охлаждения: теплообменник быстро забивается. Из-за этого страдают уплотнительные кольца и падает давление. В результате горят фрикционы, особенно в пакете С2.

Каждый из этой тройки может стать хорошей альтернативой новой Lada.

Volvo хорош всем, но главный его недостаток — отсутствие полного привода. Subaru в этом отношении едет круто не только по асфальту, но и по бездорожью. Правда, есть особенности обслуживания, тонкая краска и дешёвые материалы в салоне. В случае со Skoda главной проблемой остаётся возраст и, как следствие, пробег. Но если за автомобилем следили и правильно обслуживали, то и Skoda, и Subaru, и Volvo будут служить долго.